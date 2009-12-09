350 هزار خودرو در مشهد فاقد برچسب معاینه فنی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیاوش میلانیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تراکم مراکز معاینه فنی خودروها در روزهای پایانی سال، به رانندگانی که موعد معاینه فنی خودروی آنها در این روزها به پایان می رسد توصیه می شود چند ماه زودتر به مراکز فنی مراجعه کنند تا با صف های طولانی در این مراکز برخورد نکنند.

مسئول حوزه معاینه فنی خودرو سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، با اشاره به قبل از خالی بودن ظرفیت 70 درصدی مراکز معاینه فنی خودروها در مشهد گفت: در حال حاضر روزانه کمتر از 500 دستگاه خودرو در مشهد به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند در حالیکه ظرفیت این مراکز در مشهد حداقل هزار و 500 خودرو در یک شیفت کاری است و بسیاری از مراکز معاینه فنی بدون استفاده مانده و از امکانات و ظرفیتهای این مراکز به طور کامل استفاده نمی شود.

وی افزود: در حال حاضر در مشهد بیش از 450 هزار خودرو وجود دارد که 350 هزار خودروی آن فاقد برچسب معاینه فنی هستند که تا پایان آبان ماه امسال حدود 150 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند و حدود 200 هزار دستگاه خودرو فاقد برچسب معاینه فنی هستند.

میلانیان لزوم ایمنی خودروها و کنترل آلودگی هوا را از جمله مهمترین دلایل لزوم انجام معاینه فنی خودروها دانست و گفت: این طرح باید بیشتر مورد توجه مسئولان و افکار عمومی قرار گیرد تا بتوان از افزایش آلودگی هوا و همچنین خطرات ناشی از نقص خودروها کاست.

میلانیان خاطرنشان کرد: به زودی طرح ممنوعیت رانندگی بدون برچسب معاینه فنی در کلیه محورهای ورودی و خروجی استان اجرا خواهد شد که در این راستا جلسات و بررسی های لازم با فرمانده پلیس راه و رئیس راهنمایی و رانندگی مشهد و استان خراسان رضوی انجام شده است.

میلانیان با بیان اینکه تعداد خطوط معاینه فنی در مشهد نسبت به زمان مشابه سال گذشته 10 خط اضافه شده است و تا پایان امسال چهار خط دیگر نیز راه اندازی می شوند تا ظرفیت خطوط معاینه فنی مشهد به 20 خط افزایش یابد، اظهار امیدواری کرد که شهروندان بتوانند به راحتی به این مراکز مراجعه و از ایمن بودن خودروی خود مطمئن شوند.