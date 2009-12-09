آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزوده است : اشرار مسلح در مورخ 5/8/88 این شهروند را از حوزه شهرستان چابهار ربوده و قصد داشتند از خانواده وی دو میلیارد ریال اخاذی نمایند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و بهره گیری از توان معتمدین محلی بدون پرداخت هیچ گونه وجهی، گروگان به سلامت آزاد گردید.