آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزوده است : اشرار مسلح در مورخ 5/8/88 این شهروند را از حوزه شهرستان چابهار ربوده و قصد داشتند از خانواده وی دو میلیارد ریال اخاذی نمایند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و بهره گیری از توان معتمدین محلی بدون پرداخت هیچ گونه وجهی، گروگان به سلامت آزاد گردید.
یک شهروند شهرستان چاربهار که مدت 42 روز در اسارت اشرار مسلحت قرار داد با تلاش و پیگیری های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان آزاد و به آغوش گرم خانواده اش بازگردانده شد.
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