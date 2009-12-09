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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

وزارت اطلاعات خبرداد:

آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

یک شهروند شهرستان چاربهار که مدت 42 روز در اسارت اشرار مسلحت قرار داد با تلاش و پیگیری های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان آزاد و به آغوش گرم خانواده اش بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزوده است : اشرار مسلح در مورخ 5/8/88 این شهروند را از حوزه شهرستان چابهار ربوده و قصد داشتند از خانواده وی دو میلیارد ریال اخاذی نمایند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و بهره گیری از توان معتمدین محلی بدون پرداخت هیچ گونه وجهی، گروگان به سلامت آزاد گردید.

کد مطلب 997410

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