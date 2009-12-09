ارائه سه محصول جدید و دو مدل سال در برنامه ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین دربازدید سید مجید هدایت رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شرکت ایران خودرو با اشاره به رشد 6/15 درصد تولید گفت: ایران خودرو درهشت ماهه سال جاری چهارصدو4هزار دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید کرد که این میزان طی مدت مشابه سال گذشته 352هزارودستگاه بود.

نجم الدین با اشاره به سهم ایران خودرو ازنظر تیراژی دربخش خودرو های سواری و وانت دربازار خودرو کشور خاطر نشان ساخت : سهم ایران خودرو ازنظر تیراژی از 4/45 درصد در سال 87 در آبان ماه سال جاری به 4/51 درصد افزایش یافت.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد : 80درصد از رشد تولید خودرو درایران درسالجاری مربوط به افزایش تولید درگروه صنعتی ایران خودرو بوده است.

وی تصریح کرد: ایران خودرو طی هشت ماهه سال جاری 411 هزارو 182 دستگاه خودرو به بازار عرضه کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد رشد نشان می دهد.



مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودروافزود: این شرکت طی مدت مشابه سال گذشته 338 هزارو 829 دستگاه خودرو روانه بازار کرده بود.

نجم الدین ، سهم ریالی ایران خودرو دربخش خودرو سواری و وانت درسال 87 را 7/52 درصد عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: این میزان درآبان ماه سال 88 به 59 درصد افزایش یافته است.

نجم الدین درزمینه پروژه محصولات جدید اظهار داشت: تولید انبوه سورن ای ال ایکس درنیمه دوم سال جاری با ظرفیت هزاردستگاه آغاز و روانه بازار می شود.

وی از دیگر محصولات جدید ایران خودرو را سمند اس ای عنوان کرد و اظهارداشت: تولید انبوه این خودرو با ظرفیت 5 هزار دستگاه طی نمیه دوم سال جاری آغاز می شود.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: پژو 207ای دردومدل با گیربکس دستی و اتو ماتیک با ظرفیت تولید 5 هزار دستگاه درسال جاری رونمایی خواهد شد.

نجم الدین خاطر نشان ساخت: پارس ال ایکس و ای ال ایکس جدید با تجهیزات ایمنی و رفاهی بیشتر نسبت به پارس معمولی با موتور کم مصرف برای عرضه دربازار داخلی و خارجی تولید خواهد شد.

نجم الدین مهمترین استراتژی رشد تیراژ تولید برنامه ریزی شده سالانه 10درصد ،کسب حاشیه سود محصولات صادراتی درحد 2الی 3 درصد درراستای بهره وری سایت های خارج از کشور، برنامه ریزی جهت دستیابی به 5درصد کاهش قیمت درزنجیره تامین مواد عنوان کرد وافزود: ایران خودرو هرسال بطور متوسط ارائه سه محصول جدید و دو مدل سال به بازاررا دردستور کارخود قرارداده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، میانگین رشد حجم فروش سالانه بطور متوسط 14درصد، کاهش مصرف سوخت سبد محصولات ایران خودرو، دستیابی به میانگین مصرف 5/7 لیتر در100 کیلومتر درسیکل ترکیبی و جایگزینی و افزایش تیراژ موتور های با تکنولوژی بالاو کم مصرف به جای موتور های پرمصرف ازدیگر استراتژی ها و برنامه ای آتی ایران خودرو دانست.