  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

بوکس جام ریاست جمهوری-باکو

مظاهری با شکست حریف روسی به نیمه نهایی راه یافت

مظاهری با شکست حریف روسی به نیمه نهایی راه یافت

بوکسور 91 کیلوگرم ایران علی مظاهری با شکست حریف روس خود به مرحله نیمه نهایی جام ریاست فدراسیون بین المللی بوکس آماتور( AIBA ) راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهری سه شنبه شب با نتیجه 8 بر 2 مقابل پاول نیکیتائف از کشور روسیه پیروز شد و به دور نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد. بوکسور کشورمان که در قالب تیم ستارگان آسیا در این رقابت ها حضور دارد جمعه با کاستیلو تورس از اکوادور دیدار خواهد کرد. 

رقابت های جام ریاست AIBA در باکو برگزار می شود و مظاهری به عنوان یکی از بوکسورهای تیم منتخب آسیا در این مسابقات شرکت کرده است. آسیا با دو تیم و با بوکسورهای برتر قاره در این رقابت ها شرکت می کند.

رقابت های بوکس AIBA  با حضور دو تیم از آسیا، دو تیم از اروپا، دو تیم از آمریکا، یک تیم از آفریقا و یک تیم از اقیانوسیه در پایتخت آذربایجان برگزار می شود.

کد مطلب 997413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها