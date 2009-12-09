مظاهری با شکست حریف روسی به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهری سه شنبه شب با نتیجه 8 بر 2 مقابل پاول نیکیتائف از کشور روسیه پیروز شد و به دور نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد. بوکسور کشورمان که در قالب تیم ستارگان آسیا در این رقابت ها حضور دارد جمعه با کاستیلو تورس از اکوادور دیدار خواهد کرد.



رقابت های جام ریاست AIBA در باکو برگزار می شود و مظاهری به عنوان یکی از بوکسورهای تیم منتخب آسیا در این مسابقات شرکت کرده است. آسیا با دو تیم و با بوکسورهای برتر قاره در این رقابت ها شرکت می کند.

رقابت های بوکس AIBA با حضور دو تیم از آسیا، دو تیم از اروپا، دو تیم از آمریکا، یک تیم از آفریقا و یک تیم از اقیانوسیه در پایتخت آذربایجان برگزار می شود.

