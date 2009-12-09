صادرات بازارچه های مرزی خراسان جنوبی 11 میلیون دلار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به عملکرد بازارچه های مشترک مرزی استان خراسان جنوبی در آبان ماه جاری افزود: میزان کل صادرات بازارچه های مرزی استان در ماه گذشته به ارزش 11 میلیون و 135 هزار و 716 دلار بوده که از این میزان بیشترین صادرات از طریق بازارچه یزدان به ارزش پنج میلیون و 374 هزار و 877 دلار بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین کمترین میزان صادرات طی این مدت از طریق میل 73 به ارزش یک میلیون و 619 هزار و 808 دلار صورت گرفته است.

میرشکار ادامه داد: کالاهای صادراتی از بازارچه های مرزی استان شامل خرما، ‌رب، تافی، مواد غذایی، لوله خرطومی، لوله و شیلنگ و مصالح ساختمانی و ژاکت کشباف بوده است.

به گفته وی در این مدت میزان کل واردات بازارچه های مذکور 156 هزار و 816 دلار بوده که بیشترین میزان واردات، مربوط به بازارچه یزدان به ارزش 40 هزار و 816 و کمترین میزان واردات مربوط به بازارچه دوکوهانه به ارزش 116 هزار دلار بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان برگه زردآلو، عدس و شاهدانه را از جمله کالاهای وارداتی این بازرچه های ذکر کرد و یادآور شد: طی این مدت هیچگونه وارداتی از طریق میل 73 و 78 صورت نگرفته است.