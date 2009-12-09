ایران و سوریه بر گسترش همکاریهای دفاعی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کمیسیون که به ریاست سردار سرتیپ احمد وحیدی و سپهبد علی محمد حبیب، وزرای دفاع ایران و سوریه در محل وزارت دفاع این کشور برگزار شد ، وزیر دفاع کشورمان با اشاره به اشتراکات فرهنگی ، تاریخی ، مذهبی ، اجتماعی و سیاسی میان دو کشور، گفت : ایران و سوریه دو متحد راهبردی برای استقرار آرامش و ثبات در منطقه به شمار می روند.

سردار وحیدی افزود : مسئولیتی که تهران و دمشق در ارتباط با تقویت و تحکیم امنیت در منطقه دارند ، اهمیت این همکاری را نشان می دهد.

وی تصریح کرد : تقویت روابط دفاعی ایران و سوریه عاملی بازدارنده در مقابله با تهدیدهای رژیم صهیونیستی است که ملت های منطقه را هدف قرار می دهد.

وزیر دفاع کشورمان با اشاره به روند رو به توسعه مناسبات دفاعی ایران و سوریه تاکید کرد امروز قطب جدیدی از قدرت در جهان در حال شکل گیری است که استقلال ، آزادی و منافع ملت ها را تامین می کند و ایران و سوریه در این روند ، نقش منحصر به فرد و بسیار خوبی را ایفا می کنند.

سردار وحیدی با اعلام آمادگی برای تحکیم هرچه بیشتر روابط دو کشور گفت : دفاع از سوریه و امنیت این کشور را دفاع از ایران و امنیت کشورمان ارزیابی می کنیم و معتقدیم روابط دو کشور الگوی بسیار سازنده و مثبتی در توسعه همکاری میان کشورهای منطقه محسوب می شود.

سپهبد علی محمد حبیب وزیر دفاع سوریه گفت : این سفر به منظور تحکیم و تقویت ساز و کارهای همکاری برای تامین منافع دو کشور صورت گرفته است.

وی افزود : دیدار و مذاکره امروز بیانگر آن است که روابط ایران و سوریه مستحکم است و این یک مرحله جدیدی برای حرکت به سوی آینده ای امیدبخش است.

وزیر دفاع سوریه روابط دفاعی ایران و کشورش را نشان از تقویت اراده پایدار دو کشور و مقابله با چالش های مشترک و تقویت امنیت منطقه ای دانست.

سپهبد علی محمد حبیب با اعلام حمایت سوریه از حق ایران در بهره برداری صلح آمیز از فن آوری هسته ای ، موفقیت های ایران را در عرصه های علمی ، فنی و صنعتی را مایه مباهات سوریه خواند.

وزیر دفاع سوریه تصریح کرد : هدف اصلی دشمن تهدید امنیت منطقه و به یغما بردن منابع آن است و ایران و سوریه با مواضع اصولی و پایدار خود همواره مانع این اهداف شوم شده اند.

جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح سوریه با اشاره به پیروزی مقاومت در لبنان و غزه گفت : شکست تنها سرنوشت اقدامات تجاوزکارانه است و قدرت عقل ، منطق ، اراده و ایمان که پشتوانه فعالیت های جبهه مقاومت را تشکیل می دهد ، عامل پیروزی این جبهه است.

وی افزود : دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از سوریه افق های جدیدی میان نیروهای مسلح دو کشور ایجاد خواهد کرد و این مهم از طریق تبادل تجربیات گسترش همکاری های فنی و آموزشی و صنعتی قابل دستیابی است.