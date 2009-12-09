مهدی لبیبی درباره برنامه‌های خود به خبرنگار مهر گفت: فعالیت‌های خوبی که در دوره مدیریت آقایان مقدسی و کلانتری انجام شده ادامه می‌یابد. پژوهش کاربردی در اولویت برنامه‌های اداره کل پژوهش معاونت صدا قرار می‌گیرد. پژوهش‌هایی که در مقطع زمانی کوتاه قابل استفاده باشد. فکر می‌کنم یکی از نقایص اداره کل پژوهش این مسئله بوده و ما سعی می‌کنیم آن را تقویت کنیم.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این سعی می‌کنیم سراغ پژوهش‌هایی برویم که بیشتر برای برنامه‌سازان کاربرد داشته باشد و تحولی در برنامه‌ها ایجاد کند تا بتوانیم علاوه بر حفظ مخاطبان فعلی شنوندگان جدیدی را جذب و روز به روز نقاط قوت را تقویت کنیم.