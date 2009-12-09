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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

لبیبی در گفتگو با مهر:

پژوهش‌های رادیو باید قابل استفاده برای برنامه‌سازان باشد

پژوهش‌های رادیو باید قابل استفاده برای برنامه‌سازان باشد

سرپرست اداره کل پژوهش معاونت صدا در نخستین اظهار نظر پس از انتصاب به این سمت اولویت خود را انجام پژوهش کاربردی و قابل استفاده برای برنامه‌سازان ذکر کرد.

مهدی لبیبی درباره برنامه‌های خود به خبرنگار مهر گفت: فعالیت‌های خوبی که در دوره مدیریت آقایان مقدسی و کلانتری انجام شده ادامه می‌یابد. پژوهش کاربردی در اولویت برنامه‌های اداره کل پژوهش معاونت صدا قرار می‌گیرد. پژوهش‌هایی که در مقطع زمانی کوتاه قابل استفاده باشد. فکر می‌کنم یکی از نقایص اداره کل پژوهش این مسئله بوده و ما سعی می‌کنیم آن را تقویت کنیم.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این سعی می‌کنیم سراغ پژوهش‌هایی برویم که بیشتر برای برنامه‌سازان کاربرد داشته باشد و تحولی در برنامه‌ها ایجاد کند تا بتوانیم علاوه بر حفظ مخاطبان فعلی شنوندگان جدیدی را جذب و روز به روز نقاط قوت را تقویت کنیم.

کد مطلب 997427

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