شکست پرسپولیس ما را مدعی می کند / با تمام قوا به میدان می رویم

مجید باقری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پیروزی برابر پرسپولیس به ما کمک می کند، ضمن صعود قابل توجه در جدول رده بندی لیگ برتر، به جمع تیم‌های بالای جدول و مدعی قهرمانی نزدیک شویم.

وی ادامه داد: البته بازی سختی را برابر پرسپولیس پیش رو داریم زیرا آنها پس از تعطیلات نیم فصل، در برنامه‌های تیمی و خصوصا کارهای دفاعی و هجومی و همچنین آمادگی جسمانی پیشرفت خوبی داشته اند اما ما هم در شرایط خوبی قرار داریم و می توانیم این تیم را در اهواز شکست دهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز با بیان اینکه تیمش در دیدار با ابومسلم در حالی شکست خورد که باید 5 مرتبه دروازه آن تیم را باز می کرد، اظهار داشت: هدف مان این است پس از دو بازی خارج از خانه، در دیدار با پرسپولیس، با حمایت تماشاگران، هم بازی خوبی را از خود ارائه داده و هم 3 امتیاز مسابقه را از آن خود کنیم.

باقری نیا در پایان گفت: در مسابقه با ابومسلم مشهد 2 مهره اصلی خط دفاع خود و همچنین میداوودی را در اختیار نداشتیم اما بعد از چند هفته در دیدار با پرسپولیس می توانیم از تمام نفرات خود استفاده کنیم که این مساله قدرت ما را برای رسیدن به پیروزی افزایش خواهد داد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال اهواز و پرسپولیس در چارچوب هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا (پنجشنبه) با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.