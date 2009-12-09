امنیت عمومی در جنوب کرمان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار اسحاقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سالن اتحاد فرماندهی نیروی انتظامی کرمان در خصوص حادثه شهادت چهار مامور نیروی انتظامی در شهرستان رودبار گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه پیگیری های لازم برای شناسایی اعضای این باند شروع شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی گفت: در شب وقوع این حادثه در انجام یک عملیات اطلاعاتی یک گروه از این اشرار مربوط به طایفه شه بخش که با حادثه شهادت ماموران نیروی انتظامی در ارتباط بودند را در شهرستان کهنوج شناسایی کردیم و در درگیری با این اشرار سه شرور کشته و یک نفر نیز به شدت زخمی شده است.

وی افزود: در این عملیات خودروی اشرار منهدم شده است و عملیات تعقیب عاملان اصلی حادثه رودبار همچنان ادامه دارد.

سردار اسحاقی در شرح شهادت ماموران نیروی انتظامی گفت: ماموران نیروی انتظامی در حادثه رودبار به طور اتفاقی با اشرار مواجه شدند، به طوریکه خودرو اشرار پس از مشاهده گشت نیروی انتظامی از مسیر اصلی جاده خارج می شود و پس از طی 200 متر در شن فرو می رود در این هنگام ماموران نیروی انتظامی که نسبت به خروج خودرو و توقف آن در کنار جاده مشکوک شده بوند به سمت این خودرو حرکت می کنند که به صورت ناگهانی مورد هدف اشرار قرار می گیرند و در اولین تیراندازی راننده و فرد سرنشین جلو گشت نیروی انتظامی شهید می شوند و دو نفر صندلی عقب نیز در نهایت به شدت زخمی می شوند و بر اثر شدت خونریزی به شهادت می رسند.

وی در خصوص اظهارات برخی مسئولان استان در خصوص بروز 80 درصد جرائم استان در شهرستانهای جنوبی نیز گفت: این آمار مربوط به جرائم خشن بوده که محدود است و نمی تواند آن را به همه مناطق شهرستانهای جنوبی مربوط دانست.

سردار اسحاقی گفت: هم اکنون در زمینه احساس امنیت و امنیت در جنوب کرمان حرکت رو به جلو درحال انجام است.

وی خواستار همکاری همه دستگاه ها و به خصوص مردم در خصوص افزایش امنیت در منطقه شد و گفت: امنیت در جنوب کرمان باید همراه با مشارکت عمومی باشد که نیاز به آموزش و اطلاع رسانی در جامعه دارد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ آرامش و امنیت در کرمان هدف از این رزمایش را مقابله با تهدیدهای احتمالی از جمله بمب گذاری، حمله هوایی به مناطق حساس شهر، گروگانگیری، آتش سوزی فرضی، سیل و زلزله و حمله به بانکها دانست.

وی گفت: این همایش روزهای 26 و 27 آذر ماه در کرمان با مشارکت کلیه دستگاه های مرتبط و در سطح وسیع انجام خواهد شد.

سردار اسحاقی عنوان کرد: رزمایش آرامش و امنیت برای شرایط غیر مترقبه و غیرعادی تعریف شده است.

وی افزود: انفجارهای مربوط به عملیات بمب گذاری و حمله هوایی این رزمایش در محدوده شرکت نفت و پل ولایت کرمان و به صورت خفیف روی خواهد داد.

وی اضافه کرد: در این رزمایش 130 سوژه و سناریو در مناطق مختلف استان کرمان اجرا خواهد شد.

سردار اسحاقی گفت: اجرای این رزمایش همراه با تحرک وسیع نیروهای انتظامی و امدادی همراه با صدای انفجار و آژیر خودروها خواهد بود و مردم باید با هماهنگی با نیروی انتظامی از هرگونه شایعه پراکنی در این خصوص خودداری کنند.

وی برگزاری این همایش ها را جزء فعالیتهای معمول نیروی انتظامی دانست و گفت: قبل از این نیز همایش آرامش و امنیت در شهرهای دیگر کشور برگزار شده بود.