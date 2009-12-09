داماش به صدر جدول رسید/ پیروزی سخت و نزدیک پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم داماش گیلان تاثیرگذارترین دیدار هفته پنجم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور را با برتری به پایان رساند تا ضمن تحمیل اولین شکست به سایپا، صدر جدول ردهبندی را هم از این تیم بگیرد.
در این هفته از رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور که امروز (چهارشنبه) آغاز شد، شاگردان حسین معدنی در 5 گیم موفق به تحمیل شکست به نارنجیپوشان سایپا شدند و به صدر جدول ردهبندی صعود کردند.
در دیگر دیدارهای برگزار شده امروز، تیم گل گهرسیرجان در خانه والیبال تهران مغلوب پرسپولیس شد. سیرجانیها در حالی نتیجه این بازی را واگذار کردند که سرمربی آنها از همراهیشان محروم بود. در غیاب منصور جعفری، هدایت بازیکنان گل گهر برعهده ابراهیم وادی بود.
نمایی از دیدار پرسپولیس - گل گهر سیرجان
در دیگر دیدار برگزار شده در خانه والیبال، تیم بانک کشاورزی نماینده خراسان رضوی را از پیش رو برداشت. در کرمان هم بازیکنان برق صاحب امتیاز کامل بازی شدند تا عباس علی میرحسینی و شاگردانش تنها با اکتفا به یک امتیاز به یزد بازگردند. همچنین در آمل تیم کاله تا پای شگفتی سازی مقابل پتروشیمی پیش رفت اما با وجود پیروزی در گیمهای سوم و چهارم نتیجه نهایی بازی را واگذار کرد.
- نتایج به دست آمده در هفته پنجم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* پرسپولیس 3 - گل گهرسیرجان یک
(25 بر 19)، (21 بر 25)، (25 بر 19) و (25 بر 23)
* داماش گیلان 3 - سایپا تهران 2
(23 بر 25)، (30 بر 25)، (25 بر 22)، (23 بر 25)، (15 بر 11)
* برق کرمان 3 - سنگ آهن بافق یزد یک
(25 بر 23)، (25 بر 16)، (21 بر 25) و (25 بر 17)
* بانک کشاورزی 3 - خراسان رضوی یک
(25 بر 23)، (25 بر 18)، (22 بر 25) و (25 بر17)
* کاله آمل 2 - پتروشیمی بندرامام 3
(21 بر 25)، (24 بر 26)، (25 بر 23)، (25 بر 16) و (13 بر 15)
هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری خواهد شد و طی آن تیم پیکان در خانه والیبال به مصاف ارومیه میرود، در گنبد نیز تیم این شهر مقابل ارتعاشات صنعتی ایران صفآرایی خواهد کرد. در چارچوب این هفته از بازیها دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و ارومیه روز جمعه برگزار خواهد شد.
