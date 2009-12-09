کرزای خواستار افزایش کمک امنیتی آمریکا تا 20 سال آینده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز چاپ هندوستان، "حامد کرزای" روز سه شنبه در دیدار با "رابرت گیتس" گفت: افغانستان به کمک های آموزشی و امنیتی ایالات متحده طی 15 تا 20 سال آینده نیاز دارد.

کرزای همچنین در این دیدار خواستار پایبندی آمریکا به تعهدات طولانی مدت خود و افزایش کمک های مالی و آموزشی جامعه بین الملل و به ویژه ایالات متحده شد.

رئیس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری پس از برگزاری نشست با گیتس گفت که کشورش طی 15 تا 20 سال آینده توانایی تقویت نیروهای امنیتی و منابع خود را ندارد.

رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه سه شنبه 10 آذر در سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت تاکید کرد که در عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان الگوی عراق را در پیش می گیرد.

با اعزام نظامیان جدید به افغانستان طی شش ماه آینده، شمار نیروهای امنیتی آمریکایی در این کشور به بیش از 100 هزار نفر می رسد و طبق گفته وی اعزام نظامیان زمینه واگذاری مسئولیت را به نیروهای افغانی فراهم می کند.