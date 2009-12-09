پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شریف معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه هفته پژوهش دانشگاه صنعتی شریف که عصر چهارشنبه در سالن جابربن حیان این دانشگاه با حضور نمایندگان وزارت صنایع، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان صدا و سیما برگزار شد، طبق نظر هیئت داوران با لحاظ کردن شاخص ها در هر بخش و 11 محور تخصصی برترین های این دانشگاه معرفی شدند.

بر این اساس ستاد هفته پژوهش دانشگاه شریف از دکتر محمد علی فرقانی - رئیس سازمان فضایی ایران، دکتر ظریفکار - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مهندس احمد قلعه بانی - مجری طرحهای صنایع نوین وزارت صنایع، وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، محسن نوری - مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران، مهندس حکیمی - مدیر عامل شرکت ایز ایران، عبدالعلی علی عسگری - معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما، مهندس رضا سبحانی پور - مدیر عامل شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، مهندس عباس کاظمی - مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور و محسن حاتم - مجری طرح تحقیقات کاربردی صنعتی و معدنی به دلیل بیشترین همکاری با این دانشگاه قدردانی شد.

بر این اساس دکتر محمد حائری به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه، دکتر پزشک - استاد برتر در حوزه فناوری و دکتر رشیدیان نیز به عنوان استاد برتر در حوزه ارتباط با صنعت معرفی شدند.

هیئت داوران همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه را به عنوان مرکز برتر فناور دانشگاه از لحاظ حجم قرارداد معرفی کرد و تندیس برترین مرکز فناور دانشگاه از لحاظ تعداد قرارداد را به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه اعطا کرد.

در این مراسم همچنین دکتر عبدالکریم سیم چی مولف کتاب آشنایی با نانوذرات خواص روش های تولید و کاربرد به عنوان مولف برتر شناخته شد.

شرکت پارسا پلیمر شریف نیز به مدیر عاملی دکتر ذکایی به عنوان شرکت برتر مستقر در مرکز رشد دانشگاه انتخاب شد و همچنین محمد عمادی دانشجوی دکترای مهندسی برق و محمد امین رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک به عنوان دانشجوی پژوهشگر این دانشگاه معرفی شدند.

در بخش پایان نامه ها بهرام دانشگر و زهره وحید حائز رتبه سوم، احسان توکلی، علی دهقانپور، سید مجتبی فاطمی و زینب رضوانی رتبه دوم و طهماسب داوودی، آناهیتا داوودی و پروین واثقی رتبه اول پایان نامه های برتر دکترا را به خود اختصاص دادند.

علی معالی، فاطمه اسدی و مصطفی مافی به عنوان رتبه های اول تا سوم در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد انتخاب شدند.