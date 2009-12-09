باران الهی به تالاب پریشان جانی دوباره داد/ بازگشت پرندگان به خانه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، از مهر ماه سال جاری تا به امروز 162.8 میلیمتر بارندگی در تالاب پریشان ارزیابی شده که این میزان نسبت به سال گذشته در همین ایام به بیش از 2.5 برابر افزایش یافته است.

بر اساس ارزیابی های به عمل آمده در سال زراعی گذشته در مجموع 245 میلیلیتر بارندگی در تالاب پریشان صورت گرفته که این میزان در مقایسه با 168.2 میلیمتر بارندگی های اخیر نوید بخش روزهای خوبی برای آینده تالاب پریشان است.

بارانهای اخیر بستر پریشان را مثل ایام قبل میزبان پرندگانی چون اردکها، مرغابی، حواصیل، گاوچرانک و ... کرده و این امید را در دوستداران محیط زیست زنده می کند که شاید روزهای پریشانی پریشان را باران به پایان برساند.

طی این مدت با بارانهای چند ماهه گذشته وسعت بیش از پنج هکتار از بستر تالاب تا دامنه کوه پریشان آبگیری شده و این امر نوید بخش بازگشت پرندگان به سوی این منطقه است.

طی دو سال اخیر خشکسالی های شدید در استان فارس دریاچه پریشان را به همراه سایر تالابهای مهم استان دچار خشکسالی کرده بود به گونه ای که پریشان در این مدت با 86 درصد خشکی نیز مواجه شد و بارندگی های مدت اخیر این امید را ایجاد می کند که روزهای پرآب پریشان با ادامه این روند در راه است.