مصوبه شعاع 120 کیلومتری تهران لغو نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استانداری تهران در این جلسه رسما اعلام کرد: این قانون کماکان به قوت خود باقی است و همچنان اعمال خواهد شد.

وحید کیارشی افزود: ایجاد شبهه در این قانون ناشی از ابلاغ مصوبه و موافقت هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی برای احداث صنایع دانش بنیان ( های تک) در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران است که از سوی بعضی رسانه ها به عنوان لغو ممنوعیت احداث صنایع در این محدوده انعکاس یافته است.

محمدرضا مسفروش رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران نیز با گلایه از اعلام غیر واقعی این خبر مصوبه جدید هیئت دولت در جهت احداث صنایع نوین را گامی ارزشمند در کمک به پیشبرد فناوری و اهداف عالیه صنعت و حمایت از نخبگان کشور دانست.

این اظهارات در حالی از سوی مسفروش مطرح می شود که در متن ارسالی توسط روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان تهران تیتر " رفع ممنوعیت احداث صنایع جدید در تهران " انتخاب شده است و در این متن به نقل از رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران آمده: " صدور جواز تاسیس برای فعالیتهای صنایع نوین در چارچوب ضوابط تعیین اولویت دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع و معادن صرفاً در شهرکهای صنعتی بلامانع است. "