حجاج بازگشته به کشور آنفلوآنزا ندارند/ تایید سلامت برنج های وارداتی

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این در حالیست که میزان ابتلا به آنفلوآنزای فصلی نیز در میان حجاج بازگشته نسبت به سالهای گذشته نیز کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ، لطف خدا، پیشگیری حجاج و جدی تلقی کردن هشدارهای بهداشتی از سوی حجاج را عوامل مهم در جلوگیری از بروز این بیماری در جامعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر وزارت بهداشت 370 هزار دوز واکسن پیشگیری از آنفلوآنزای نوع A را وارد کشور کرده است، افزود: این وزارتخانه دو میلیون دوز از این واکسن را از کشور فرانسه خریداری کرده است و تاکنون بخشی از این واکسن را وارد کرده است.

نماینده مردم جهرم در خانه ملت اضافه کرد: این میزان واکسن برای دو گروه بیماران پرخطر مانند بیماران دیالیزی، تالاسمی و سرطانی و نیروهای خدمات بهداشت و درمان استفاده می شود.

کمیسیون بهداشت و درمان سلامت برنج های وارداتی را تایید کرد

رضایی اظهارداشت: کمیسیون بهداشت و درمان با توجه به آزمایشات انجام شده در مراجع مختلف و تضمین وزارت بهداشت و درمان، در زمینه سلامت برنج های وارداتی قانع شد.

تصویب طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در کمیسیون

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان گفت: طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مهندس و دکتر مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفت و به کمیسیون اصلی خود یعنی کمیسیون آموزش بازگشت.

رضایی با اشاره به اینکه این طرح پس از تصویب در کمیسیون آموزش در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته می شود، تصریح کرد: براساس این طرح قانونی، افرادی که از عناوین علمی استفاده غیرمجاز کنند به جریمه نقدی 150 تا 600 هزارتومان محکوم می شوند و در صورت تکرار این تخلف، نام آنان در جراید برای اطلاع رسانی درج می شود و اگر در ارگان های دولتی نیز مشغول به کار باشند از ارگان یا سازمان مربوطه اخراج می شوند.