اساسنامه مجمع خیرین کشور نیاز به اصلاح دارد

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، محمد رضا حافظی عصر سه شنبه در همایش دو روزه تکریم خیرین مدرسه ساز کشور در مجتمع رفاهی نفت محمودآباد افزود: در اساسنامه فعلی خیرین مدرسه ساز حضور اشخاص حقوقی و عالی رتبه ممنوعیت دارد.

وی خاطر نشان کرد: وزارت آموزش و پرورش می تواند با اصلاح این اساسنامه سبب مشارکت و همراهی بیشتر دولت در امر مدرسه سازی شود.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به تشکیل این مجمع از یازده سال گذشته تصر یح کرد: در حال حاضر 100 هزار خیر مدرسه ساز در کشور وجود دارد.

حافظی با بیان اینکه خیران کشور بیش از هفت هزار میلیارد ریال توانسته از یازده سال گذشته تاکنون در امر مدرسه سازی اقدام کنند یادآور شد: قصد داریم تعداد خیران مدرسه ساز کشور را به یک میلیون نفر افزایش دهیم.

سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در سخنانی با اظهار امیدواری از اینکه با کمک خیرین طی سالهای آتی هیچ مدرسه دو شیفته در کشور وجود نداشته باشد، افزود: مازندران اکنون به میزان تعداد مدارس نوسازی شده نیاز به بازسازی مدارس خود دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تنها 20 درصد مدارس مازندران بازسازی شده است گفت: شش هزار مدرسه تخریبی در مازندران وجود دارد.

به گفته طاهایی از تعداد مدارس تخریبی فوق تعداد دو هزار مدرسه نیاز به ساخت مجدد و مابقی نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارد.

وی با اشاره به مشارکت روزافزون خیران مازندران در امر مدرسه سازی از دولتمردان خواست نیز سهم اختصاص اعتبارات مدرسه سازی در مازندران را به تناسب کمک خیران افزایش دهند.