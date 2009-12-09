آمریکاییها اوباما را لایق جایزه نوبل نمی دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در حالی خود را برای دریافت جایزه نوبل صلح را آماده می کند که بیشتر مردم کشورش وی را برای چنین جایزه ای نالایق می دانند.

طبق نظرسنجی که در همین رابطه انجام گرفته 66 درصد مردم آمریکا مخالف اعطای جایزه نوبل صلح به اوباما بوده و معتقدند که وی اقدام خاصی برای دریافت این جایزه انجام نداده است.

نظرسنجی که توسط دانشگاه "کوئینی پیاک" و از بین 2 هزار و 313 پرسش شونده انجام گرفته همچنین حاکی است که تنها 26 درصد آمریکاییها تصمیم کمیته نوبل در اسلو را در انتخاب اوباما درست می دانند.

در همین حال "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا در مراسم دریافت این جایزه که روز چهارشنبه در اسلو برگزار خواهد شد قصد دارد به تشریح راهبرد جدید دولتش در افغانستان بپردازد.

خاطرنشان می شود انتخاب اوباما بعنوان برنده صلح نوبل سال 2009 از سوی بسیاری از گروههای فعال در زمینه صلح در جهان و بویژه در آمریکا با دیده تردید نگریسته شده و در مواردی از آن بعنوان اقدامی که حیثیت کمیته نوبل را زیر سوال برده، یاد شده است.