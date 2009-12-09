هیئت مدیره پرسپولیس بزودی معرفی می شود/ استقلال نیازی به تغییرات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در حال رسیدگی است و جلسات کارشناسی برای انتخاب هیئت مدیره جدید برگزار می شود. آقای سعیدلو هم تاکید دارند که هر چه سریعتر وضعیت هیئت مدیره پرسپولیس مشخص شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به حضور در نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: شرایط این تیم با پرسپولیس متفاوت است. به نظر من اعضای هیئت مدیره استقلال با نگاهی ویژه نگران آینده این تیم هستند و با صفا و صمیمیتی که دارند به دنبال برطرف کردن مشکلات هستند.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه خیلی هم درست نیست که سازمان در مباحث کلان دو باشگاه وارد شود خاطرنشان کرد: با توجه به حجم کارهایی که در سازمان تربیت وجود دارد باید بتوانیم به اوضاع سروسامان دهیم و شرایط را برای پیشرفت ورزش فراهم کنم.

حمید سجادی با تمجید از تفکرات اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تصریح کرد: بنده به عنوان یک بیطرف در نشست هیئت مدیره این باشگاه شرکت کردم و نکات بسیاری را از آنها آموختم. اعضای هیئت مدیره استقلال به فکر برنامه ریزی و سروسامان دادن به اوضاع این تیم هستند و برنامه ریزی های خوبی نیز انجام داده اند.

سجادی ادامه داد: به نظر من با ترکیبی که هیئت مدیره استقلال دارد نیازی به تغییرات در این هیئت مدیره وجود ندارد و باید آنها را برای رسیدن به موفقیت کمک کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که استقلال و پرسپولیس چه زمانی به روزهای اوج خود بازخواهند گشت گفت: من منظور از روزهای اوج را متوجه نمی شوم. یعنی اگر تیمی در رده اول یا دوم جدول باشد و امکانات سخت افزاری نداشته باشد و خوب سازماندهی نشده باشد، به روزهای اوج رسیده است؟ باید ساختارها را درست کرد نه اینکه به فکر امور مقطعی باشیم.