300 مجموعه دستگاه ورزشی در بوستانهای شیراز نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهزاد رونق زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: به منظور ایجاد شرایط بهینه برای استفاده شهروندان شیرازی و ایجاد روحیه نشاط و ورزشهای همگانی در بین آنها تا پایان سال جاری تعداد 300 مجموعه ورزشی بدن سازی در پارکهای شیراز در مناطق 9 گانه نصب خواهد شد.

وی همچنین از افزایش و بهینه سازی مبلمان پارکهای سطح شهر شیراز خبر داد و اظهار داشت: نصب هفت دستگاه وسایل اسباب بازی به صورت مجموعه های پلی اتیلن و نیز نصب بیش از هزار صندلی و سطل زباله در بوستانها برنامه های امسال این سازمان محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز گفت: با اتمام عملیات اجرایی فضای سبز که در دست اقدام بوده طی سال جاری بیش از 10 پارک در اختیار شهروندان شیرازی قرار گرفته شده است.

رونق زاده ضمن تاکید بر پراکندگی این پارکها در نقاط مختلف مناطق 9 گانه شیراز تصریح کرد: بوستان ترافیکی مروارید، دو پارک کوچ و مشایخ و اجرای فضای سبز آپارتمانهای 200 دستگاه و 400 دستگاه کوی زهرا (س) همچنین بهسازی دو پارک ولیعصر و لاله از جمله اقدامات این سازمان در سطح منطقه دو بوده است.

وی اجرای فضای سبز پارک سیاحتگر، پارکهای حاشیه ای سفیر شمالی و جنوبی و باهنر جنوبی در منطقه و ... را از دیگر پروژه های اجرا شده در زمینه فضای سبز سطح شهر طی سال جاری عنوان کرد.