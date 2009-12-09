حفظ وحدت و بصیرت مهمترین وظیفه نیروهای انقلابی است

سردار نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین ماموریتهای بسیج در عرصه کنونی مقابله با جنگ نرم است و در این راستا همه اقشار مختلف جامعه باید با هوشیاری در مقابل جریانهای انحرافی با وحدت و یکپاریچی دشمنان را مایوس کنند.

فرمانده سپاه ثارالله با تاکید بر لزوم افزایش بصیرت در جامعه افزود: در همین راستا باید فرمایشات مقام معظم رهبری توسط رسانه برای همه اقشار جامعه تبیین شود.

وی افزود: امروز باید فرصتها تهدیدها و آسیبها در جریانهای مختلف توسط تحلیلگران شناسایی شود و جهت دهی ثابت در راستای مقابله با تهدیدها صورت پذیرد و از پراکندگی جلوگیری شود.

سردار نوری یکی از مهمترین وظایف بسیج را مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: بسیج در همه شرایط پشت سر مقام معظم رهبری و گوش به فرمان است.

وی گفت: تفکر بسیجی باید در جامعه گسترش یابد و تنها راه مقابله با جنگ نرم نیز تفکر بسیجی است.

وی تاکید کرد: نقد باید در جامعه باشد اما تخریب و تضعیف کشور با نقادی متفاوت است.



