پرونده هسته ای مسئله ما و آمریکاست / موضوع هسته ای قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام دولتی کره شمالی پرونده هسته ای این کشور را مسئله ای دانست که تنها بین پیونگ یانگ و واشنگتن مطرح بوده و ارتباطی با همسایه جنوبی این کشور ندارد.

این مقام دولتی در گفتگو با روزنامه "دیلی رودونگ سینمون" ارگان حزب حاکم کره شمالی گفت: این مسئله ارتباطی به مناسبات دو کره ندارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که رویکرد هسته ای پیونگ یانگ در نتیجه سیاست خصمانه آمریکا شکل گرفته است.

به اعتقاد این مقام کره شمالی از زمانی که کاخ سفید به سیاست ضد پیونگ یانگ خود پایان داد، خطر وقوع جنگ هسته ای در شبه جزیره کره را خنثی کرد، از این رو موضوع هسته ای در منطقه قابل حل است.

این اظهارات در واکنش به مواضع اخیر مقامهای کره جنوبی نسبت به اعزام نماینده ویژه آمریکا به کره شمالی بیان شده و در آن تاکید شده که پرونده هسته ای پیونگ یانگ ارتباطی با مناسبات دو کره ندارد.

با این حال روزنامه دیلی رودونگ سینمون نوشته است که کره جنوبی بدلیل فشار آوردن بر پیونگ یانگ برای متوقف کردن برنامه هسته ای خود باید بهای این سیاست خود را بپردازد.

خاطرنشان می شود که روز گذشته "استفان بوس ورث" فرستاده ویژه آمریکا با هدف آغاز نخستین دور از مذاکرات مستقیم با مقام های کره شمالی درباره برنامه های هسته ای این کشور وارد پیونگ یانگ شد.