  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۴

نوری المالکی:

وضعیت امنیتی بازیچه تبلیغات انتخاباتی نشود/ جبهه واحد دشمنان علیه عراق

وضعیت امنیتی بازیچه تبلیغات انتخاباتی نشود/ جبهه واحد دشمنان علیه عراق

نخست وزیر عراق امروز در سخنانی با اشاره به انفجارهای سه شنبه خونین بغداد، اعلام کرد: قدرت های شرور حتی با کنار نهادن اختلافات میان خود جبهه ای واحد در برابر عراق تشکیل داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، "نوری المالکی" امروز (چهارشنبه) با هشدار درباره اینکه آوار این ویرانی بر سر همه فرود می آید، اظهار داشت: هرگز نباید از وضعیت امنیتی به عنوان دستاویزی برای تبلیغات انتخاباتی سوء استفاده شود.

وی افزود: خواستار آن هستم که بیش از این بر سر خون مردم عراق مزایده و تجارت صورت نگیرد و از این فجایع برای بهره جویی های سیاسی های خاص و تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود، چه آنکه اگر این نظام سقوط کند همه با آن سرنگون می شوند و هیچ گروه یا تشکل انتخاباتی بهره خاصی از آن نمی برد.

پارلمان عراق پس از انفجارهای سه شنبه خونین بغداد خواستار استیضاح نوری المالکی و وزرای دفاع و کشور شده است.

نخست وزیر عراق در ادامه تاکید کرد: دشمنان عراق و قدرت های شرور حتی با فراموش کردن اختلافات میان خود جبهه ای واحد علیه عراق تشکیل داده اند.

وی افزود: دشمنان ما آموزش دیده و توانمند هستند و تنها راه مقابله با آنان نیز تشکیل جبهه ای واحد توسط تمام گروه های عراقی است.

بغداد روز سه شنبه بار دیگر همچون چهارشنبه و یکشنبه خونین شاهد 5 انفجار مهیب بود که در نتیجه آن تاکنون 130 نفر کشته و حدود 500 تن زخمی شدند.

کد مطلب 997468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها