نیاز به 20 هزار نمازخانه در کشور/اجرای تعهد آموزش و پرورش به خیرین

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، حمید رضا حاجی بابایی بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین روز از همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور در مجتمع نفت محمودآباد اظهار داشت: هفت هزار مدرسه در کشور در حال ساخت است و تاکنون 12 هزار مدرسه نیز ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه احداث نمازخانه ها در مدارس ساخته شده یکی از اهداف اولویت دار وزارت آموزش و پرورش است، تصریح کرد: در برنامه ریزی صورت گرفته 30 درصد سهم استانداریها، 30 درصد خیرین و 30 درصد خیرین و 40 درصد سهم آموزش و پرورش پیش بینی شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه هر استانداری مبادرت به ساخت نمازخانه نماید به همان میزان نیز آموزش و پرورش اعتبارات اختصاص خواهد داد، خاطرنشان کرد: هر نمازخانه 100 متری با امکانات کامل نیاز به 30 میلیون تومان اعتبار دارد.

وی اولویت دیگر وزارت آموزش و پرورش را تجهیز مدارس به امکانات ورزشی اعلام کرد و اظهار داشت: پس از تدوین برنامه های لازم و هماهنگی با سازمان تربیت بدنی جزئیات این طرح اعلام خواهد شد.

کلیه تعهدات وزارت آموزش و پرورش به خیرین اجرایی می شود

وزیر آموزش و پرورش همچینن در خصوص تعهدات وزارت آموزش و پرورش به خیرین اشاره کرد و افزود: کلیه تعهدات وزارتخانه به خیرین تا سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی در رابطه با مصاحبه های مختلف مسئولان در خصوص سیاستهای آموزش و پرورش نیز گفت: مصاحبه های رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص سیاستها و برنامه ها وزارت آموزش و پرورش سندیت دارد.

حاجی بابایی تعداد خیرین مدرسه ساز کشور را 19 هزار 200 نفر اعلام کرد و گفت: 475 نفر نیز خیر مدرسه ساز خارج از کشور نیز در این عرصه فعالیت می کنند.

به گفته وی، دولت نهم در طول چهار سال 5200 میلیارد تومان برای مدرسه سازی کشور هزینه کرد که به ازای هر روز پنج کلاس محسوب می شود.

وی همچنین برداشت چهار میلیارد دلار از حساب ارزی کشور برای ساخت و توسعه فضاهای آموزشی را در طول 100 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و اظهار داشت: تا کنون 60 درصد این اعتبارات تخصیص یافته است و این طرح در برنامه پنجم نیز ادامه خواهد داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز کشور در سال جاری 733 میلیارد تومان تعهد کردند، گفت: در طول 10 سال گذشته 2500 میلیارد تومان توسط خیرین تعهد شد که تا کنون 1570 میلیارد تومان تحقق یافته و هشت هزار و 271 مدرسه نیز ساخته شده است.