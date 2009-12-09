حسابرسی 84 درصد بازار سرمایه توسط 6 موسسه

به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی عصر امروز در دومین روز از کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران با بیان اینکه 106 موسسه حسابرسی در کشور فعال است، تصریح کرد: از این تعداد 36 موسسه کار بورسی انجام نمی دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر بهبود و توسعه کیفی خدمات موسسات حسابرسی تاکید کرد و با بیان اینکه بازار سرمایه کشور به دلیل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در حال رشد است، گفت: این امر باید همراه با توسعه موسسات حسابرسی باشد.

وی آموزش را جزو نیازهای مهم حرفه حسابداری و حسابرسی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری یکی از محرکهای جدید برای بازار سرمایه است، باید به آن توجه ویژه شود.

صالح آبادی اظهارداشت: استانداردها باید با توجه به اهمیت اطلاعات در بازار سرمایه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد و مشارکت اعضای حرفه ای در تدوین چارچوبها و مقررات مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار رشد و توسعه بازار سرمایه کشور را نیازمند ارتقای حرفه حسابداری دانست و مهترین دارایی بازار سرمایه را اطلاعاتی که شرکتها در اختیار آن قرار می دهند، عنوان کرد.

وی تاکید کرد: اطلاعات ارائه شده توسط شرکتها به بازار سرمایه باید شفاف، کامل و صحیح باشد تا به تصمیمات سرمایه گذاران کمک کند، زیرا حسابداران و حسابرسان به اطلاعات ارائه شده توجه می کنند.

صالح آبادی نقش حسابداران را در اجرای اصل 44 قانون اساسی، لایحه هدفمند کردن یارانه ها، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی، پذیرش متقابل سهام و استقرار نظام راهبری شرکتی مهم ارزیابی کرد.