اسامی محرومان هفته نوزدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 12 بازیکن به علت دریافت کارت قرمز و سه اخطاره شدن در دیدارهای هفته گذشته قادر به همراهی تیم‌شان نیستند. در این بین دو تیم استقلال و پرسپولیس بازیکن محرومی ندارند اما طبق اخبار دریافتی، کمیته انضباطی باشگاه استقلال سه بازیکن تیم فوتبال این باشگاه را هشت هفته محروم کرده است.

اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سیدعلی حسینی و مرتضی ابراهیمی (سایپا کرج)، شاسا کلونجا و صابر میرقربانی (پاس همدان)، قاسم حدادی فر و سینا عشوری (ذوب آهن اصفهان)، محمد نوری و مرتضی اسدی (صبای قم)، جمال حق شناس (شاهین بوشهر)، ابراهیم لوینیان (ابومسلم مشهد)، فرهاد خیرخواه (تراکتورسازی تبریز) و آدریانو آلوز (ملوان بندرانزلی).

