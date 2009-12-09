احتمال حضور یک سرمربی خارجی برای تیم ملی فوتبال ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مهدی تاج، رئیس کمیته تیم‌های ملی در خصوص مسائل روز فوتبال ایران صحبت کرد و گفت: باید تمام تلاش خود را برای تنش زدایی از فوتبال کشور و حفظ شان و منزلت این ورزش پرطرفدار به کار ببندیم تا با تلاش اهالی فدراسیون و تمامی دست اندرکاران فوتبال، آرامش خوب و مناسبی بر این ورزش حکمفرما شود.

در ادامه جلسه در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال ساحلی در رقابت‌های آسیایی و انتخابی جام جهانی بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد راهکارهای چگونگی جذب یک سرمربی درجه یک جهانی به این فوتبال بررسی شود.

پس از بررسی وضعیت تیم ملی فوتبال ساحلی، درخشان، رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون به همراه سرپرستان تیم‌های ملی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان، امید و بانوان در جلسه حاضر شده و در خصوص چگونگی تخصیص البسه و اقلام مورد نیاز تیم‌های ملی بحث و تبادل نظر شد.

درخشان همچنین در خصوص قرارداد تامین البسه و اقلام ورزشی با شرکت لگا توضیحاتی را ارائه داد.

همچنین در پایان جلسه عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال با ارائه گزارشی از وضعیت تیم ملی فوتسال به کمیته تیم‌های ملی، پیشنهاد برگزاری یک دیدار دوستانه با کشور بلژیک در ژانویه سال 2010 را ارائه کرد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.