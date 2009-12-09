حل مشکلات مسکن شهرک گلمان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی متولی باید تلاش کنند مردمی که سالهاست به خاطر اجرای این طرح بلاتکلیف مانده به نتیجه مشخص و نهایی برسند.

وی در ادامه با تاکید بر تسریع در اجرای مسکن مهر در استان نیز خاطرنشان کرد: بحث تامین مسکن از موضوعات جدی دولت است و مسئولان دستگاه های اجرایی باید با اهتمام جدی طرح ابتکاری رئیس جمهوری در استان را اجرا کنند.

جلال زاده در ادامه با اشاره به تاخیر در روند اجرای طرح میدان امام ارومیه نیز گفت: دستگاه های اجرایی باید با استفاده از اختیارات استانی برای تسریع در روند اجرای این پروژه تلاش کنند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این نشست اظهار داشت: همزمان با دهه فجر امسال هزار و 100 واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان می شود.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین آمار 36 هزار و 172 متقاضی در شرکتهای تعاونی مسکن مهر ثبت نام کرده اند که از این میزان بیش از 24 هزار فقره قرارداد ساخت را امضا کرده اند و در دهه فجر امسال یک هزار و 102 نفر صاحب خانه می شوند.

علی خانمحمدی افزود: سهم اعتباری استان جهت ساخت مسکن مهر یک هزار و 150 میلیارد ریال است باید تا دهه فجر امسال برای ساخت واحدهای مسکونی به متقاضیان واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: از این میزان اعتبار تاکنون 375 میلیارد ریال برای آماده سازی و ساخت خانه های مهر به متقاضیان واگذار شده است و براساس اعلام بانک مرکزی در استان بقیه اعتبارات نیز تا دهه فجر اختصاص می یابد.

در این جلسه آخرین وضعیت مصوبات شورای مسکن استان بررسی شد.