کسی که چپ و راست دروغ می گوید بی ایمان است/ توصیه هایی به رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله ناصر مکارم شیرازی، روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود در جمع صد‌ها تن از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم از نحوه اطلاع‌رسانی و خبررسانی رسانه‌ها و مطبوعات گلایه کرده و افزود: امروز کاری در رسانه‌ها می‌شود که دروغ نیست، اما شبه دروغ است مثلا در مطالب و بیانیه‌ها یا اطلاعیه‌هایی که اعلام می‌شود، مطالب ذی نفع خودشان را پررنگ می‌کنند، این کار دروغ نیست، اما شبه دروغ است و شبه دروغ همچون دروغ است.



وی اظهار داشت: گاهی مطبوعات مقداری از سخنان و مطالب ارائه شده را دست‌کاری و الفاظ را جابجا می‌کنند به گونه‌ای که برای خواننده مطلب خلاف آن چه گفته شده را اثبات می‌کنند و گاهی به وسیله تیتر تمام مفهوم مقاله را تغییر می‌دهند. رسانه‌ها تیتر مطالب خود را تنها متناسب به اهداف جناح شان انتخاب می‌کنند؛ البته همه رسانه‌های جهان چنین می‌کنند و تیترهای گمراه کننده می‌دهند، اما در شأن مسلمانان نیست که بخشی را حذف و بخش دیگری را بیان کنند.



کسانی دروغ می‌گویند که ایمان به آیات خداوند ندارند



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه بر اساس روایتی در خصوص دروغ گفت: آدم دروغگو که چپ و راست دروغ می‌گوید بی ایمان است؛ زیرا دروغ با ایمان سازگار نیست.



وی با اشاره به آیه 105 سوره نحل تصریح کرد: تنها کسانی دروغ می‌گویند که ایمان به آیات الله ندارند. افرادی که دروغ می‌گویند به رزاقیت خداوند ایمان ندارند، مثلا فردی در کسب و کار دروغ می‌گوید و از طرفی می‌گوید خداوند رزاق است، ولی ایمان به این گفته ندارد اگر خدا رزاق است چرا با دروغ کسب و کار می‌کنید؟ کار به جایی رسیده است گروهی باور کرده‌اند که برخی شغل‌ها را بدون دروغ نمی‌توان انجام داد.



وی خاطر نشان کرد: گاهی افراد دروغ می‌‌گویند تا به قدرت و مقامی برسند، اگر "تذل من تشاء و تعز من تشاء" را باور داشته باشند چرا به وسیله دروغ می‌خواهد عزت پیدا کنند و ذلت را از خود دور نمایند، دروغ می‌گویند تا به موقعیتی در دنیا دست یابند، این درحالی است که ما وقتی خداوند را موثر در همه چیز بدانیم دیگر نوبتی به دروغ نمی‌رسد.



استاد درس خارج حوزه یادآور شد: دروغ سه رقم است، زمانی انسان به مردم دروغ می‌گوید که نوعی شایعه است، ولی زمانی انسان به خدا و خودش دروغ می‌گوید و کارهای خلاف خود را توجیه می‌کند و کلاه شرعی برای آن درست می‌کند، گناه کار است؛ اما خود را نیکوکار می‌پندارد. وای به حال کسی که به خالق، خود و مردم دروغ می‌گوید. بدانید اگر دروغ از زندگی بشر برچیده شود دعواها، نزاع‌ها و خلاف‌ کاری‌ها برداشته می‌شود.



حقوق بشر، یکی از دروغ‌های بزرگ جهان است



آیت ‌الله مکارم شیرازی در ادامه گفت: هم اینک عصر پیشرفت تکنولوژی است و کارهای بزرگی در جهان صورت می‌گیرد و به تناسب همین پیشرفت‌ها دروغ‌های بزرگی‌‌ در جهان گفته می‌شود، یکی از دروغ‌های بزرگ جهان، مساله حقوق بشر است که به نام حقوق بشر به ایران اسلامی اتهام می‌زنند و اعدام قاچاقیان و برخورد با جاسوسان را دفاع از حقوق بشر می‌نامند.



وی به جنایات اسرائیل در غزه اشاره کرده و اظهار داشت: با وجود این که سازمان‌ ملل و مقامات بین‌المللی به جنایات غزه اذعان کردند و حتی سازمان ملل با اکثریت آرا این جنایات را تصدیق کرد؛ اما هیچ کاری به آن ندارند و در رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند؛ ولی اگر قاچاقچی در ایران اعدام شود، ادعا می‌کنند حقوق بشر از بین رفته است و ما درباره شما تردید داریم که در مسیر سلاح اتمی هستید یانه. براساس همین تردیدهای نادرست اتهام‌های بزرگی را متوجه ایران می‌کنند.



وی با اشاره به این که رژیم صهیونیستی هرگز میثاق بین‌المللی را نپذیرفته است، تصریح کرد: هم‌اینک بسیاری از جنایات علیه حقوق بشر در جهان وجود دارد که هرگز آن‌ها را نمی‌بینند و به راحتی از کنار آن می‌گذرند.



مکارم شیرازی ادامه داد: ما باید مراقب باشیم و بدانیم که ادعاهای دروغین غربی‌ها و تکرار آنها در سطح جهانی نشان از راست بودن آن نیست؛ زیرا می‌خواهند با تکرار دروغ سخنان خود را به کرسی بنشانند.



وی افزود: امیدواریم استقلال فکری خودمان را از دست ندهیم و ملت ایران همچون گذشته متحد شود و از دنیای امروز وحشت نکند و با اتکا به خدا و نظام جمهوری اسلامی و اتحاد پیش برود.