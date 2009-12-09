شجاعت زنان در دفاع مقدس از اذهان پاک نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بعد از ظهر چهارشنبه در یادواره 220 شهیده شهرستان خرم آباد در محل سالن شهید آورین ارشاد خرم آباد با تاکید بر ضرورت دفاع از حریم ولایت و رهبری و پاسداشت خون شهدا، اظهار داشت: امروز کسانی که دهن کجی به اسلام می کنند مورد نفرین شهدا قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه خون شهدا همانگونه که استکبار جهانی را رسوا کرد، فتنه گران داخلی را نیز رسوا می کند، بیان داشت: کسانی که به ارزشهای انقلاب توهین می کنند بدانند که خون شهید اثر خود را خواهد گذاشت و شکست خواهند خورد.

وی با تاکید بر اینکه نباید از مسیر شهدا فاصله بگیریم، یادآور شد: همه ما وظیفه داریم راه شهدا را ادامه بدهیم.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: زنان در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی میراث بزرگی را به جای گذاشتند و این میراث بزرگ همانا جمهوری اسلامی ایران بوده است.

انقلاب اسلامی با مشارکت زنان به پیروزی رسید

امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جامعه پاک و متعالی زمانی محقق می شود که زنان و مردان کشورمان با یکدیگر در تمام امور همکاری و هماهنگی داشته باشند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با مشارکت زنان در صحنه به پیروزی رسید.

حجت اسلام میرعمادی با بیان اینکه امام (ره) تاکید فراوان بر حضور زنان و مردان در صحنه انقلاب اسلامی داشته است، یادآور شد: به طور حتم بدون حضور زنان در در صحنه امکان پیروزی انقلاب وجود نداشت.

وی با اشاره به راهپیمایی ها و تظاهرات مردم علیه رژیم شاهنشاهی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: در آن زمان زنان جلوتر از مردان در حرکت بودند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: همچنین نقش زنان در پخش اعلامیه هایی که توسط امام (ره) صادر می شود بسیار چشمگیر بود.

حجت اسلام میرعمادی با اشاره به اینکه زنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند، عنوان کرد: حضور در محافل سیاسی، برنامه های سیاسی، تحمل شکنجه ها در زندان های شاهنشاهی، فداکاری ها و اسارتها، مداوای مجروحان، تشویق به راهپیمایی در زمان انقلاب از جمله فعالیتهای زنان است که هرگز فراموش نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمان رژیم شاهنشاهی زنان از حضور در اجتماع محروم بودند، بیان داشت: متاسفانه زنان در آن زمان از حقوق اجتماعی برخوردار نبودند و تنها در اختیار کارهای نفسانی و شهوانی حکومت فاسد قرار می گرفتند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به حضور زنان در مراکز علمی، حوزه ها، عرصه قلم، صنعت، فرهنگ و تعلیم و تربیت در حال حاضر، خاطرنشان کرد: مردان در زمان دفاع مقدس تنها در یک جبهه می جنگیدند و آن هم جبهه نظامی بود اما زنان در عرصه دفاع مقدس در جبهه های گوناگونی فعالیت می کردند.

وی با بیان اینکه شجاعت زنان در دوران دفاع مقدس از ذهن هیچ کس پاک نخواهد شد، یادآور شد: مقاومت زنان در خرمشهر که اسنادش نیز موجود است از جمله برگهای زرین حضور زنان در جنگ تحمیلی است که هیچ وقت فراموش نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان ادامه داد: همچنین از دیگر نقشهای زنان در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی می توان به امدادگری و درمان مجروحان، فعالیتهای پشتیبانی، جمع آوری کمکهای مردمی، مسئولیت خانواده و دفاع از حریم ولایت و رهبری اشاره کرد.