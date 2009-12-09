به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ⁮الاسلام حسین روحانی⁮نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کانون شاعران و مداحان استان قم بر لزوم توجه بیشتر هیئتهای مذهبی به برنامه⁮ها و محافل قرآنی تأکید کرد و اظهار داشت: هیئت⁮های مذهبی در کنار پرداختن به مسائل قرآنی باید از وجود روحانیون برای وعظ و خطابه استفاده کنند.



وی بیان کرد: مداحی⁮ها نیز باید در راستای ارتقای معرفت دینی باشد و هم از به کار بردن الفاظ سخیف جلوگیری شود.



روحانی نژاد در ادامه اظهار داشت: هیئتهای مذهبی جزو جامعه هدف دشمنان هستند و دشمنان می⁮خواهند سمبل دین در دنیا به صورت خرافی عرضه شود از این رو تلاش می⁮کنند تا در این هیئت⁮ها نفوذ داشته باشند.



وی اضافه کرد: ورود آهنگ⁮های نامناسب در مداحی⁮ها یکی از راهبردهای دشمنان برای بیراهه کشاندن هیئت⁮های مذهبی است.



وی در ادامه، ظرفیت⁮ها و توانمندی⁮های مداحی و شاعری در استان قم را چشمگیر توصیف کرد و گفت: باید از این ظرفیت⁮ها برای سایر استان⁮ها نیز استفاده کرد و بهتر است در این زمینه آموزشکده مداحی در قم ایجاد شود.



حجت ⁮الاسلام روحانی ⁮نژاد گفت: این آموزشکده باید توسط بخش خصوصی و با حمایت و نظارت سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد شود تا از کارایی بهتری برخوردار باشد.