به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین روحانینژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کانون شاعران و مداحان استان قم بر لزوم توجه بیشتر هیئتهای مذهبی به برنامهها و محافل قرآنی تأکید کرد و اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در کنار پرداختن به مسائل قرآنی باید از وجود روحانیون برای وعظ و خطابه استفاده کنند.
وی بیان کرد: مداحیها نیز باید در راستای ارتقای معرفت دینی باشد و هم از به کار بردن الفاظ سخیف جلوگیری شود.
روحانی نژاد در ادامه اظهار داشت: هیئتهای مذهبی جزو جامعه هدف دشمنان هستند و دشمنان میخواهند سمبل دین در دنیا به صورت خرافی عرضه شود از این رو تلاش میکنند تا در این هیئتها نفوذ داشته باشند.
وی اضافه کرد: ورود آهنگهای نامناسب در مداحیها یکی از راهبردهای دشمنان برای بیراهه کشاندن هیئتهای مذهبی است.
وی در ادامه، ظرفیتها و توانمندیهای مداحی و شاعری در استان قم را چشمگیر توصیف کرد و گفت: باید از این ظرفیتها برای سایر استانها نیز استفاده کرد و بهتر است در این زمینه آموزشکده مداحی در قم ایجاد شود.
حجت الاسلام روحانی نژاد گفت: این آموزشکده باید توسط بخش خصوصی و با حمایت و نظارت سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد شود تا از کارایی بهتری برخوردار باشد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی خواستار فعالیت و تلاش هیئتها و مداحان در ارتقای معرفت دینی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین روحانینژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کانون شاعران و مداحان استان قم بر لزوم توجه بیشتر هیئتهای مذهبی به برنامهها و محافل قرآنی تأکید کرد و اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در کنار پرداختن به مسائل قرآنی باید از وجود روحانیون برای وعظ و خطابه استفاده کنند.
نظر شما