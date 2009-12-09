اصول را زیرپا نمی گذاریم حتی اگر متضرر شویم/ اینجا استقلال است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین امروز (چهارشنبه) تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بعد از بازی با سپاهان استراحتی کوتاه داشته و از نظر جسمانی و روحی به آرامش رسیدیم. طی هفته جاری تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و بازیکنان آماده رویارویی با مقاومت سپاسی شیراز هستند.

وی در ادامه از انگیزه بالای تیمش برای رویارویی با حریف شیرازی گفت و افزود: برای تیم مقاومت احترام خاصی قائلم. این تیم مربی جوانی دارد که در عین جوانی تجربه لازم را کسب کرده است. جایگاه تیم مقاومت در جدول رده بندی نشان می دهد که این تیم بسیار خوب و قدرتمند است. بدون شک تیم مهابادی برای برد به تهران می آید و تمام توانش را به کار می گیرد تا به این هدف دست یابد. همین مسئله کار ما را در دیدار روز جمعه دشوار می کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه مدعی شد، تیمش برای رهایی از شرایط موجود به کمتر از 3 امتیاز دیدار با مقاومت رضایت نمی دهد و با تمام توان برابر این تیم صف آرایی خواهد کرد.

وی در خصوص محرومیت هشت جلسه‌ای سه بازیکن تیم فوتبال استقلال و تاثیر آن بر روند حرکتی این تیم گفت: ما به یکسری اصول اعتقاد داریم و به مسائل اخلاقی پایبندیم. ما هیچ وقت اصول را زیر پا نمی گذاریم و نخواهیم گذاشت حتی اگر متضرر شویم.

سرمربی تیم استقلال یادآور شد: من در ابتدای نیم فصل هم گفته و اولتیماتوم داده بودم که با بی نظمی برخورد می کنیم. امروز با محروم کردن سه بازیکن این کار را شروع کرده‌ایم و به جدیت آن را دنبال خواهیم کرد. اینجا استقلال است و همه چیز باید با نظم پیش برود.

مرفاوی در خصوص ممانعت از حضور عکاسان در تمرین تیم فوتبال استقلال گفت: من برای عکاسان احترام خاصی قائلم. آنها قشر زحمت کشی هستند اما هر کس جایگاه خاص خود را دارد. طبق قانون عکاس‌ها حق ندارند وارد زمین چمن شوند. من دلیلی نمی بینم که در تمرینات آنها تا چند قدمی ما بیایند. انشااله در روزهای آینده با هماهنگی‌هایی که به عمل می آوریم بخش‌هایی را در پشت زمین چمن آماده می کنیم تا آنها بتوانند به راحتی عکس بگیرند و کارشان را انجام دهند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال از برنامه ریزی این باشگاه برای حضور موفق در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و در خصوص سرنوشت یوسف هما، بازیکن بورکینافاسویی که چندی است در تمرینات آبی پوشان شرکت می کند، گفت: هنوز زود است در مورد این بازیکن اظهارنظری داشته باشیم. باید چند روز دیگر عملکرد او را مورد بررسی قرار دهیم و در صورت جلب نظر کادر فنی با این بازیکن قرارداد امضا خواهیم کرد.