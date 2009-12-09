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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۸

معاون اول رئیس جمهور:

هر چه داریم از مدرسه داریم

هر چه داریم از مدرسه داریم

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز نهضت جدیدی را در آموزش و پرورش سامان داده اند، گفت: ما هر چه داریم از مدرسه داریم و تمام علما، جوانان، قهرمانان و شهدا از مدرسه برخاسته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی در یازدهمین همایش تکریم خیرین مدرسه ساز که روز چهارشنبه در محمود آباد مازندران برگزار شد با بیان این مطلب افزود: تمام بزرگان از مدرسه هایی برخاسته اند که به دست خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

وی علت حضور خود در این همایش را قدردانی و بوسه زنی به درست خیرین از سوی دولت عنوان کرد و افزود: ما با امکانات  بیت المال و سرمایه ملت مدرسه می سازیم ولی خیرین با مال خود دست به این جهاد می زنند.

رحیمی گفت: ساخت مدرسه جنبشی است برای همه کشورهای دنیا که هویتی روشن پشت آن است.

معاون اول رئیس جمهور ساخت مدرسه را جهاد مال خواند و افزود: اگر این جهاد با قصد قربت انجام نشود رنگ خدایی به خود نخواهد گرفت.

در این همایش که از صبح امروز در حال برگزاری است نمایندگان مردم نور، آمل ، مازندران و استاندار مازندران ، وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی و تمام نمایندگان خیرین مدرسه ساز استانها حضور دارند.

کد مطلب 997489

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