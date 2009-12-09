خودروهای بمبگذاری از خارج وارد عراق شده اند/ عربستان از متهمان اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، سرتیپ "جهاد الجابری" از مقامات بلندپایه امنیتی عراق، سوریه و عربستان را به عنوان مسئولان اصلی در انفجارهای اخیر معرفی کرد.

وی تاکید کرد: ساخت این خودروهای بمب گذاری شده در عراق امکان ندارد و این خودروها به طور حتم از کشورهای همسایه وارد این کشور شده اند.

الجابری با اشاره به اینکه انفجارهای اخیر بغداد بیانگر پدیده ای نوین در تحولات امنیتی عراق به شمار می رود، داخلی بودن آمران آنرا به طور کلی رد کرد.

وی افزود: البته عاملان انجام این حملات تروریستی بعثی ها بوده اند که با همکاری القاعده و برخی از کشورهای همسایه (عربستان و سوریه) دست به این اقدامات خونین می زنند.

الجابری با اذعان به فقدان تجربه کافی نیروهای امنیتی عراق و البته کمبود تجهیزات نظامی لازم در زمینه شناسایی بمب و تجهیزات انفجاری، اظهار داشت: تعبیه بمب در یک خودروی کوچک حداقل 100 هزار دلار هزینه دارد، اما خودروهایی که روز گذشته در بغداد منفجر شد همگی نیمه سنگین بوده و در آنها از مواد منفجره گران قیمت C4 (سی فور) به جای TNT (تی ان تی) استفاده شده است، که قدرت انفجاری آن چند برابر است.

بغداد روز سه شنبه بار دیگر همچون چهارشنبه و یکشنبه خونین شاهد 5 انفجار مهیب بود که در نتیجه آن تاکنون 130 نفر کشته و حدود 500 تن زخمی شدند.