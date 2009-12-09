دشمن بدنبال کمرنگ شدن فرهنگ عاشورا و مهدویت در نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدسعیدرضا غفوریان عصر چهارشنبه در همایش استانی دین و دفاع هوشمندانه افزود: پنتاگون اعلام کرده است مهمترین مشکل ما در جامعه ایران وجود دو فرهنگ است که به شدت در کشور ریشه دار است.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: به گفته پنتاگون یکی از این فرهنگها عاشورا است که آنها به غلط به روزهای دهگانه ترجمه کرده اند و دیگری فرهنگ موعود و انتظار و مهدویت است و تا زمانی که در مردم ایران وجود دارد رسوخ در آنها دشوار خواهد بود.

غفوریان افزود: دشمنان می خواهند کاری کنند تا فرهنگ عاشورا و مهدویت در بین میان نسل جوانمان سست و کمرنگ شود.

وی گفت: صاحب نظران و اندیشه پردازان تعلیم و تربیت در سطح جهان معتقد هستند که آموزش و پرورش علاوه بر وظیفه آشکار تعلیم و تربیت دارای وظایف پنهانی است که باید به آنها پرداخته شود.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: تعلیم و تربیت رسمی به معنای وسیع آن به معنای ایجاد رفتار مطلوب و پایدار در متربی است که اگر بتوانیم این امر را در همه زمینه های آموزشی به سرانجام برسانیم هدف اصلی آن تحقق یافته است.

غفوریان تصریح کرد: انتقال فرهنگ انتظار، هویت سازی برای یک ملت، نوآوری و پرورش و رشد شخصیت از وظایف پنهان آموزش و پرورش است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) نیز در این همایش گفت: نگاه آموزشی ما در سپاه و بسیج خاص بوده و معتقد هستیم در بسیج همواره اولویتمان باید تربیت نیروهای مجاهد و آماده باشد که در روز واقعه بتوانند برای دفاع از نظام و انقلاب در عرصه حضور یابند.

سردار سیدهاشم غیاثی با بیان اینکه امروز 1.5 میلیارد مسلمان جهان هویت خود را از انقلاب اسلامی دارند، عنوان کرد: انقلاب ما متفاوت با انقلاب چین، ویتنام، کره و ... بود زیرا هرکدام از آنها با تکیه بر یک ابرقدرت به وقوع پیوست اما انقلاب ولایی ما بعد از 1400 سال تنها انقلابی است که توانست 30 سال حکومت کند.