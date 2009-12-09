به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی عصر چهارشنبه در جلسهای که با حضور معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی قم برگزار شده بود بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به مسائل فرهنگی و دینی بخشهای استان تأکید کرد و اظهار داشت: استقرار ادارات تبلیغات اسلامی در بخشهای استان گام مهمی در راستای ارتقای سطح فرهنگی و دینی این بخشهاست اما این ادارات باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند تا در روندی انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی عملکرد بهینهای داشته باشند.
نیکان قمی اضافه کرد: در راستای ارتقای سطح فرهنگی و دینی بخشهای استان و تربیت نیروهای متخصص، مجوز تاسیس پنج حوزه علمیه در این بخشهای صادر شده و فرمانداری قم در حال انجام مقدمات احداث ساختمانهای این حوزههاست.
وی گفت: حوزه علمیه بخش کهک با حضور آیتالله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم کلنگزنی شد و بقیه آنها نیز در دست پیگیری است.
فرماندار قم با اشاره به برنامهریزیهای دشمنان برای از بین بردن جایگاه و شان مذهبی قم اظهار داشت: دشمنان سعی دارند با انتشار اخبار جهتدار و غیرواقعی در بنگاههای خبرپراکنی، شهر مذهبی قم را به عنوان مکانی نامناسب به کشورهای جهان معرفی کنند تا از این طریق به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.
وی رسالت رسانههای جمعی داخل کشور برای مقابله با این حرکت از پیش طراحی شده را خطیر برشمرد و تصریح کرد: قم محل تولید فکر و اندیشه اسلامی است و رسانههای جمعی باید ویژگیهای بارز این شهر مذهبی را برای جهانیان تبیین کنند.
نیکان قمی خاطرنشان کرد: قم یکی از مهمترین شهرهای مذهبی کشور است و اگر قرار باشد شهرهای مذهبی کشور در اذهان شهروندان کشورهای خارجی نامطلوب جلوه داده شود، به ضرر نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
وی در عین حال گفت: هرچند که دروغگویی رسانهها و بنگاههای خبرپراکنی غرب برای مردم جهان آشکار شده است اما ما باید برای تبیین آموزهها و فرهنگ ناب تشیع تلاش بیشتری داشته باشیم.
معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست توجه فرماندار قم نسبت به مسائل فرهنگی این شهرستان را مورد تحسین قرار داد.
حجتالاسلام حسین روحانینژاد اظهار داشت: رؤسا و مدیران نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی باید به سند چشمانداز توسعه سازمان که یکی از مترقیترین سندهای توسعه است توجه داشته باشند و در برنامهریزیهای فرهنگی و تبلیغی در مورد تحقق 100 درصدی مطالبات مقام معظم رهبری تلاش کنند.
قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم با اشاره به ضرورت توجه به امور دینی و فرهنگی بخشهای تابعه استان از تأسیس پنج حوزه علمیه در این بخشها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی عصر چهارشنبه در جلسهای که با حضور معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی قم برگزار شده بود بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به مسائل فرهنگی و دینی بخشهای استان تأکید کرد و اظهار داشت: استقرار ادارات تبلیغات اسلامی در بخشهای استان گام مهمی در راستای ارتقای سطح فرهنگی و دینی این بخشهاست اما این ادارات باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند تا در روندی انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی عملکرد بهینهای داشته باشند.
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