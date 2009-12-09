به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی عصر چهارشنبه در جلسه⁮ای که با حضور معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی قم برگزار شده بود بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به مسائل فرهنگی و دینی بخش⁮های استان تأکید کرد و اظهار داشت: استقرار ادارات تبلیغات اسلامی در بخشهای استان گام مهمی در راستای ارتقای سطح فرهنگی و دینی این بخش⁮هاست اما این ادارات باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند تا در روندی انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی عملکرد بهینه⁮ای داشته باشند.



نیکان قمی اضافه کرد: در راستای ارتقای سطح فرهنگی و دینی بخش⁮های استان و تربیت نیروهای متخصص، مجوز تاسیس پنج حوزه علمیه در این بخش⁮های صادر شده و فرمانداری قم در حال انجام مقدمات احداث ساختمان⁮های این حوزه⁮هاست.



وی گفت: حوزه علمیه بخش کهک با حضور آیت⁮الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم کلنگ⁮زنی شد و بقیه آنها نیز در دست پیگیری است.



فرماندار قم با اشاره به برنامه⁮ریزی⁮های دشمنان برای از بین بردن جایگاه و شان مذهبی قم اظهار داشت: دشمنان سعی دارند با انتشار اخبار جهت⁮دار و غیرواقعی در بنگاه⁮های خبرپراکنی، شهر مذهبی قم را به عنوان مکانی نامناسب به کشورهای جهان معرفی کنند تا از این طریق به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.



وی رسالت رسانه⁮های جمعی داخل کشور برای مقابله با این حرکت از پیش طراحی شده را خطیر برشمرد و تصریح کرد: قم محل تولید فکر و اندیشه اسلامی است و رسانه⁮های جمعی باید ویژگی⁮های بارز این شهر مذهبی را برای جهانیان تبیین کنند.



نیکان قمی خاطرنشان کرد: قم یکی از مهمترین شهرهای مذهبی کشور است و اگر قرار باشد شهرهای مذهبی کشور در اذهان شهروندان کشورهای خارجی نامطلوب جلوه داده شود، به ضرر نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.



وی در عین حال گفت: هرچند که دروغگویی رسانه⁮ها و بنگاه⁮های خبرپراکنی غرب برای مردم جهان آشکار شده است اما ما باید برای تبیین آموزه⁮ها و فرهنگ ناب تشیع تلاش بیشتری داشته باشیم.



معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست توجه فرماندار قم نسبت به مسائل فرهنگی این شهرستان را مورد تحسین قرار داد.



حجت⁮الاسلام حسین روحانی⁮نژاد اظهار داشت: رؤسا و مدیران نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی باید به سند چشم⁮انداز توسعه سازمان که یکی از مترقی⁮ترین سندهای توسعه است توجه داشته باشند و در برنامه⁮ریزی⁮های فرهنگی و تبلیغی در مورد تحقق 100 درصدی مطالبات مقام معظم رهبری تلاش کنند.