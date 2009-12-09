35 روستا در محاصره سیل / هزار و 100 واحد مسکونی در ریگان خسارت دیدند

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به وقوع سیل در شهرستان ریگان به دلیل بارش شدید باران در این شهرستان گفت: هم اکنون 35 روستا در شهرستان ریگان در محاصره سیل قرار دارند و راه ارتباطی با این روستاها مسدود است.

وی گفت: به دلیل قطع ارتباط با این روستاها میزان خسارت وارده به این روستاها مشخص نشده است.

برزنگ همچنین از خسارت به راه های روستایی و معابر شهر ریگان خبر داد و گفت: گروه های امدادی در حال بازگشایی این راهها هستند.

وی همچنین از آبگرفتگی و خسارت 50 تا 100 درصد به هزار و 100 واحد مسکونی در شهرستان ریگان به خصوص در روستاهای سیل زده خبر داد و خواستار کمک رسانی از سوی دستگاه های امدادی به ساکنان این واحدهای مسکونی شد.

برزنگ افزود: بر اثر خسارت سیل به تاسیسات زیربنایی همچنین برق و آب نزدیک به 40 روستا در شهرستان ریگان قطع شده است و تلاش برای رفع این مشکل همچنان ادامه دارد.

وی همچنان از بروز خسارت سنگین به بخش کشاورزی در این منطقه خبر داد و گفت: بسیاری از مزارع و باغها و دامهای کشاورزان دچار خسارت بالا شده اند.

وی درخصوص فعالیت مدارس در ریگان گفت: به دلیل خسارت تعدادی از مدارس در ریگان بیش از سه هزار دانش آموز در روز جاری با تعطیلی مدارس مواجه شدند.

شهرستان ریگان از شهرستانهای تازه تاسیس استان کرمان نیز درحالی با سیل درگیر شده است که رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان بیشترین تلفات سیل در جنوب کرمان را در شهرستانهای کهنوج، قلعه گنج و رودبار دانست.

خبرها حاکی از آن است که شهرستان فهرج نیز درگیر مشکل سیل شده و عملا تاکنون شهرستانهای سیل زده استان کرمان به پنج شهرستان افزایش یافته است.