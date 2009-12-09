نمایش "جلبکی" در مشهد به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، دبیر دهمین جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان خراسان رضوی عصر چهارشنبه در حاشیه نمایش "جلبکی " از نمایش های راه یافته به این جشنواره افزود: در دومین روز از برگزاری دهمین جشنواره تئاتر بسیج با عنوان "سبزترین سرخ" یادوراه شهدای دانش آموز تاکنون 14 نمایش از برگزیدگان به این جشنواره به روی صحنه رفته است.

حسین مشکی از اجرای نمایش "جلبکی" در دومین روز این جشنواره خبر داد و اظهار داشت: این نمایش ها در شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، کاشمر، گناباد، مشهد و کوه سرخ کاشمر به روی صخنه رفت که از میان این گروه ها سه گروه برتر تقدیر می شوند.

دبیر دهمین جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان خراسان رضوی افزود: نمایش های عزیز مایی، فرودگاه، بندر باران، مالبدبون، زمین، شهرآباد، سراب، هنگامیکه آسمان شکافت، گمگشته ها، صدای من کجاست، میراث، بی بال پریدن و ماهپر تاکنون به روی صحنه رفته است.

وی گفت: دهمین جشنواره تئاتر" سبزترین سرخ " در موضوعات مذهبی ارزشی، دفاع مقدس، اصلاح الگوی مصرف و موضوعاتی که مقام معظم رهبری هرساله عنوان فرمودند، برگزار می شود.

دبیر دهمین جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که فراخوان این جشنواره از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، اذعان داشت: 28 اثر به جشنواره ارسال شده است که بعد از بازبینی آثار، 17 اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

این جشنواره 16 تا 19 آذر در سالن های غدیر، شهید هاشمی نژاد و هنر مشهد برگزار می شود.