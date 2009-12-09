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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۴۷

ممانعت ارتش صهیونیستی از ورود هیئت اتحادیه اروپا به غزه

ممانعت ارتش صهیونیستی از ورود هیئت اتحادیه اروپا به غزه

نظامیان رژیم صهیونیستی از ورود هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به نوار غزه جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک هیئت اعزامی از سوی اتحادیه اروپا که ماموریت بازدید از نوار غزه را بعهده داشت، با ممانعت نظامیان صهیونیست نتوانست وارد غزه شود.

این هیئت که متشکل از 9 نماینده پارلمان اروپا از کشورهای مختلف این اتحادیه بود برای دریافت مجوز ورود به نوار غزه با مقامهای صهیونیست به مشکل برخورده و در پشت دروازه های غزه متوقف شد.

به گفته یکی از اعضای این هیئت تنها سه ساعت مانده به آغاز برنامه دیدار از غزه، نظامیان صهیونیست از صدور مجوز برای ورود آنها به غزه خودداری کرده اند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی مدعی شده بدلیل نگرانیهای امنیتی با ورود این هیئت به نوار غزه مخالفت کرده است.

خاطرنشان می شود که وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروکسل با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از مواضع کنونی کابینه صهیونیستی درباره بیت المقدس اعلام کردند که دستیابی به صلح واقعی تنها در صورت حل اختلافات موجود بر سر این شهر امکان دارد.

با این حال دولت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با هر گونه مذاکره درباره بیت المقدس اشغالی از آن به عنوان بخش جدایی ناپذیر خود یاد می کند.

کد مطلب 997503

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