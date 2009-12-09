استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و دینی قم در ارتقا فرهنگ مصرف

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور عصر چهارشنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی مدیران آب و برق استان قم طی سخنانی با اشاره به اقدامات مرتبط با مدیریت توزیع انرژی در استان، سرانه مصرف آب در قم را بالا عنوان و تصریح کرد: در مورد مصرف آب همانند مصرف برق فرهنگسازی صورت نگرفته است.



وی با اشاره به اهمیت آگاهسازی در خصوص مصرف آب و برق بر لزوم استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و دینی استان در زمینه ارتقا فرهنگ مصرف تاًکید کرد.



استاندار قم بیان داشت: در بحث مصرف برق فعالیت‌های فرهنگی مناسبی صورت گرفته که آثار مثبت آن را در صرفه جویی دو هزار و 500 مگاوات برق در سطح کشور شاهد بودیم که لازم است این رویه در بخش مصرف آب نیز با جدیت دنبال شود.



وی استفاده بهینه از منابع آبی را مورد اشاره قرار داد و افزود: هدر رفت آب در دنیا حداکثر 12 درصد است در حالیکه این رقم در ایران تا 30 درصد افزایش یافته است.



موسی ‌پور از مدیران بخش آب استان خواست تا زمینه‌ های تفکیک آب شرب مصرفی را از سایر مصارف فراهم سازند.



موسی‌پور در ادامه تشکیل شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان را اقدامی شایسته در جهت ایجاد هم افزایی، تعامل و بهره ‌وری بیشتر در این حوزه‌ها دانست و بر ضرورت تدوام و استمرار فعالیتهای آن تأکید کرد.



وی با اشاره به سرانه مصرف انرژی در کشور گفت: کشور ما یکی از پرمصرف ترین کشورها در مصرف انرژی است به ‌طوری که میانگین سرانه مصرف آب در کشور دو تا سه برابر سایر کشورهاست.



استاندار قم بخشی از عوامل موثر دربالا بودن سرانه مصرف انرژی در کشور را در گرو مدیریت توزیع دانست و افزود: اگر در بحث تأمین، توزیع و مصرف انرژی برنامه ‌ریزی و مدیریت صحیحی اعمال شود با مشکل مواجه نخواهیم شد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش مدیریت تامین آب استان از انتقال آب از سرشاخه ‌های دز، انتقال پساب ورامین و طرح انتقال آب سیروان به عنوان مهمترین اقدامات و طرحهای مربوط به این بخش نام برد و افزود: باید این اقدامات پیش بینی شده و در دست اجرا با جدیت و شتاب هرچه بیشتر پیگیری و دنبال شود.



استاندار قم با اشاره به ناگزیری استان در استفاده از بستر رودخانه قمرود بر ضرورت ارائه طرحهای جامع و کارشناسانه در جهت استفاده مناسب از این فضا و به صفر رساندن خطرات احتمالی آن تاًکید کرد.



در این جلسه مدیران شرکت توزیع برق، آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی استان گزارشی از اقدامات و برنامه های خود ارائه دادند.