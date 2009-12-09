  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۳

یک گروه فعال صلح:

صهیونیستها در کرانه باختری بیش از دیگر مناطق اشغالی خانه ساخته اند

صهیونیستها در کرانه باختری بیش از دیگر مناطق اشغالی خانه ساخته اند

گروه "صلح اکنون" گزارش داد که صهیونیستها برای شهرک نشینان کرانه باختری بیشتر از ساکنان داخل سرزمینهای اشغالی خانه ساخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بررسیهای یک گروه فعال صلح در سرزمینهای اشغالی نشان می دهد که دولت صهیونیستی برای اسکان شهرک نشینان در کرانه باختری خانه های بیشتری نسبت به دیگر شهرکهای صهیونیست نشین احداث کرده است.

طبق گزارشی که گروه "صلح اکنون" منتشر کرده در کرانه باختری برای هر 100 هزار صهیونیست هزار و 167 خانه ساخته شده، در حالی که متوسط احداث خانه برای همین تعداد صهیونیست در دیگر مناطق اشغالی 836 فقره است.

این در حالی است که علت اصلی مخالفت فلسطینیها با از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی، متوقف نشدن شهرک سازی توسط این رژیم در کرانه باختری و بیت المقدس است.

اگر چه دولت "بنیامین نتانیاهو" اخیرا در اقدامی نمایشی توقف 10 ماهه شهرک سازی در مناطق اشغالی را به تصویب رسانده و اعلام کرده است که با هرگونه ساخت وسازی برخورد خواهد کرد، با این حال هنوز پروژه ساخت 3 هزار واحد مسکونی در این مناطق در جریان است.

همچنین این اقدام فریبکارانه صهیونیسها با انتقاد شدید گروههای فلسطینی مواجه شده و برخی مقامهای فلسطینی نیز آن را برای از سرگیری مذاکرات سازش ناکافی دانسته اند.

خاطرنشان می شود که نتانیاهو در جریان نشست وزیران حزب لیکود گفته است : تعلیق 10 ماهه شهرک سازی در کرانه باختری به معنای تخلیه شهرکها نبوده و این امر همچون تخلیه شهرک ها در نوارغزه و عقب نشینی از آن نیست.

کد مطلب 997518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها