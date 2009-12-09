توسعه روابط دفاعی ایران و سوریه نقشی جدی در امنیت منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بعدازظهر امروز با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در کاخ الشعب دیدار کرد .

دو طرف در این دیدار پیرامون مسائل مورد علاقه دو کشور و روند همکاری های تهران و دمشق بویژه امور دفاعی گفتگو کردند.

رئیس جمهور سوریه در این دیدار با حمایت از توسعه و تعمیق روابط دفاعی میان ایران و سوریه گفت: این مناسبات نقش جدی در تحکیم امنیت و ثبات منطقه و دو کشور دارد.

سردار وحیدی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم رئیس جمهوری اسلامی ایران ، اراده رهبران دو کشور را در تقویت و توسعه روابط همه جانبه را زمینه ساز پیوندهای عمیق و استراتژیک میان ایران و سوریه دانست.

وزیر دفاع با اشاره به همگرایی سیاسی میان دو کشور گفت: همکاری و حمایت دو کشور مفهوم مقاومت را در ادبیات سیاسی - امنیتی منطقه نهادینه کرده و معادلات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است.

وی بر لزوم تلاش برای ارتقا سطح همکاری های منطقه ای و تسری آن به همکاری در حوزه دفاعی و امنیتی که می توان نقش موثر و تعیین کننده ای در استقرار صلح و آرامش در منطقه داشته باشد، تاکید کرد.

سردار وحیدی با قدردانی از مواضع حکیمانه، امنیت آفرین و وحدت بخش سوریه تصریح کرد: نقش رئیس جمهور سوریه در این زمینه بسیار برجسته و تعیین کننده است.

وزیر دفاع ، افزایش قدرت دفاعی و تقویت قدرت بازدارندگی را از مهم ترین دستاوردهای مناسبات دفاعی ایران و سوریه برشمرد و گفت: تلاش برای ایجاد الگوی امنیت دفاعی در منطقه مبتنی بر تمایلات، مشترکات و منافع کشورهای خاورمیانه بدون حضور نیروهای منطقه ای در سایه این همکاری ها قابل تحقق است.