10 روستای رودبار در محاصره سیل/ قطع آب و برق 30 روستا

الیاس بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص خسارات سیل شهرستان رودبار در جنوب کرمان اظهار داشت: به دلیل وسعت وقوع سیل آمار دقیق خسارات سیلاب در شهرستان رودبار مشخص نشده است اما بخشهای وسیعی از کشاورزی و دامپروری منطقه دچار آسیب شده است.

وی همچنین به خسارت به زیرساختهای آب و برق 30 روستا از دهستان کوهستان اشاره کرد و گفت: آب و برق این روستاها هم اکنون قطع است.

بازگیر همچنین افزود: 10 روستا نیز همچنان در محاصره سیل قرار دارند اما خوشبختانه از میزان آبگرفتگی و سیلاب کاسته شده است.

فرماندار رودبار خاطرنشان کرد: گزارش خسارت به واحدهای مسکونی نداشته ایم اما تعداد زیادی کپر در روستاهای شهرستان رودبار دچار آبگرفتگی و تخریب شده است.

وی افزود: هم اکنون نیروهای هلال احمر در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل هستند.