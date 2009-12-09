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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

دیدار معوقه لیگ بسکتبال/

مهرام قهر کرد، شهرداری گرگان باخت/ توهین به داور و هاشمی

مهرام قهر کرد، شهرداری گرگان باخت/ توهین به داور و هاشمی

تنها دیدار باقی مانده از نیم فصل نخست رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با پیروزی مهرام در گرگان به پایان رسید هرچند که این تیم به دلیل پاره‎ای مشکلات برای دقایقی زمین بازی را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه دو تیم مهرام تهران و شهرداری گرگان از هفته پنجم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (چهارشنبه) در سالن بسکتبال گرگان با پیروزی 98 بر 78 شاگردان مصطفی هاشمی به پایان رسید تا این تیم با اقتدار قهرمانی نیم فصل نخست را از آن خود کند.

البته مهرامی‎ها در شرایطی آخرین دیدار خود در نیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر را هم با پیروزی به پایان رساندند که به دلیل مشکلات ایجاد شده از سوی تماشاگران مجبور به ترک زمین بازی شدند. این اتفاق در کوارتر دوم بازی رخ داد.

حمیدرضا صمدزاده، سرپرست تیم بسکتبال مهرام در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اینکه اسکوربورد سالن خراب بود و همین مسئله منجر به تاخیر بازی شد، بماند. مسئله مهمتر این بود که در کوارتر دوم مسابقه تماشاگران شروع به ناسزا گفتن کردند.

وی تاکید کرد: ابتدا الفاظ رکیک آنها خطاب به داوران بازی بود اما وقتی تماشاگران شروع به ناسزا گفتن به سرمربی تیم ما (مصطفی هاشمی) کردند، ترجیح دادیم از ادامه بازی خودداری کنیم تا جو سالن آرام شود.

سرپرست تیم مهرام با یادآوری اینکه به دلیل غیبت این تیم در زمین حدود 15 دقیقه بازی قطع شد، تصریح کرد: خوشبختانه با هماهنگی ناظر مسابقه شرایط برای ادامه بازی مناسب شد. اما باید متاسف بود از این بابت که این اتفاق در شرایطی رخ داد که هیچ یک از مسئولان ورزش و هیئت بسکتبال شهر گرگان در سالن حضور نداشتند!

کد مطلب 997526

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