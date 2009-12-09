عزم جدی وزارت بازرگانی بر حمایت از تولید محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر،سید علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی درباره محتوی این جلسه گفت:این جلسه با محوریت صادرات و واردات در بخش کشاورزی و مسائل مربوط به این حوزه، به میزبانی کمیسیون کشاورزی مجلس و با حضور وزیر بازرگانی و چند تن از معاونان و مدیران کل وزارت بازرگانی تشکیل شد.

شجاعی درباره واردات میوه گفت: در جلسه مطرح شد که 70 درصد از میوه های وارداتی، میوه های گرمسیری و مناطق حاره است که اصلا در داخل کشور تولید نمی شود البته وزیر بازرگانی بر این موضوع نیز تاکید کرد که باید طوری برنامه ریزی کرد که مصرف میوه های تولید داخل افزایش یابد تا از تولید این میوه ها بتوانیم حمایت کنیم.

وی ادامه داد: وزیر بازرگانی یادآور شد که برای ورود کالا باید پارامترهای مختلفی همچون ضوابط فنی، الزامات پزشکی و بهداشتی را در نظر گرفت که تعیین این ضوابط به عهده وزارت بازرگانی نیست و حتی کالا هنگام ورود به گمرک برای تایید انطباق با ضوابط به صورت دقیق کنترل می شود که آن هم بر عهده دستگاههایی است که در اختیار وزارت بازرگانی نیستند.

گفتنی است وزارت بهداشت، موسسه استاندارد و گمرک ازجمله این مجموعه ها هستند که جدا از وزارت بازرگانی عمل می کنند.

وی افزود: یکی از موانع غیر تعرفه ای که وزیر بازرگانی به آن اشاره کرد: موضوع استاندارد کالا بود که در این جهت ممانعت از ورود کالاهای غیر کیفی مد نظر قرار گرفت و تاکنون دو فهرست کالاهای غیر کیفی برای جلوگیری از ثبت سفارش اعلام عمومی شده است.

همچنین وزیر بازرگانی ایجاد تشکل های وارداتی را از دیگر راهکارهای کنترل موثر واردات برشمرد و هدف آن را مسئولیت پذیری تشکل در قبال واردات محصولات خود عنوان کرد. شجاعی ادامه داد: تشکل های وارداتی می توانند کالاهای غیر کیفی حوزه واردات خود را اعلام کرده و خود از ورود آنها جلوگیری نمایید.

همچنین دراین جلسه غضنفری با اشاره به تعیین تعرفه ها به عنوان یکی دیگر ازابزارهای مدیریت و کنترل موثر واردات، تعرفه را تا حدودی بر حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات موثر دانست وافزایش بیش ازحد تعرفه را ایجاد فضای مناسب برای ورود کالا از مبادی غیر رسمی و پیوند بازار با پدیده قاچاق کالا برشمرد.

شجاعی در خصوص پاسخ وزیر بازرگانی به اجرای بند 40 بودجه 88 نیز گفت: تعرفه برخی محصولات نهایی کشاورزی 90 درصد تعیین شد و در مورد افزایش تعرفه ماشین آلات کشاورزی به 30 درصد نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

به گفته شجاعی ، وزیر بازرگانی معتقد است که تعیین نرخ ارز یک کار پیچیده و همانند تیغ دولبه است که از سویی منجر به افزایش صادرات می شود و ازسوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای برای تولید تشکیل می دهند، لذا هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد و این خود مجددا بر بازار داخل و نیز صادرات اثر منفی می گذارد.

اعضای کمیسیون کشاورزی همچنین بر توجه به اثرگذاری واردات بر کالاهای تولید داخل، لزوم افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و اصلاح نرخ ارز در صورت نیاز، توجه بیشتر به حوزه کشاورزی در تعیین تعرفه ها در کمیسیون ماده یک، آماده سازی بازارهای هدف و تسهیل در ورود افراد جدید به حوزه تجارت اعم از صادرات و واردات تاکید کردند.