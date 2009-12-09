به گزارش خبرنگار مهر، عکاس فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان" به کارگردانی مسعود کیمیایی درباره این نمایشگاه گفت: 10 قطعه عکس در ابعاد 100 در 70 از بازیگران فیلم روز 2 آذرماه در پردیس ملت به نمایش درمی‌آید و به امضای هنرمندان به بالاترین قیمت به علاقمندان فروخته می‌شود. عواید حاصل از فروش عکس‌ها به موسسه خیریه بچه‌های آسمان اختصاص می‌یابد.

مسعود کیمیایی در پشت صحنه "محاکمه در خیابان"

برزویه در ادامه افزود: قرار است همزمان با نمایشگاه، کتاب عکس‌های صحنه و پشت صحنه "محاکمه در خیابان" رونمایی شود. مسعود زنده‌روح کرمانی مدیر هنری و صفحه‌آرایی این کتاب 156 صفحه‌ای است که به قیمت 20 هزار تومان به همت انتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسرای میردشتی در قطع خشتی منتشر شده و دو مقدمه به قلم کیمیایی و جواد طوسی دارد.

مراسم افتتاح نمایشگاه عکس و کتاب "محاکمه در خیابان" ساعت 17 تا 19 روز یکشنبه 22 آذرماه به همت شهرداری تهران در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود. فیلم تازه کیمیایی مدتی است در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به نمایش عمومی درآمده است.