فرماندهان جنگ افغانستان از راهبرد جدید اوباما حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که تحلیلگران راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را ناکارآمد و بی نتیجه می دانند، فرماندهان این جنگ از تصمیم "باراک اوباما" تقدیر کرده و حمایت خود را از وی اعلام کردند.

بر اساس این گزارش ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکا در افغانستان و "کارل ایکنبری" سفیر آمریکا در این کشور با حضور در مجلس سنای آمریکا از راهبرد جدید اوباما قدردانی کردند.

این دو که به همراه ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه برای توضیح در مورد اوضاع افغانستان به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا فراخوانده شده بودند، اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را تصمیمی درست ارزیابی کردند.

مک کریستال با بیان این که این اقدام قابل دفاع است مدعی شد حضور نیروهای بیشتر موجب تقویت موضع دفاعی در برابر حملات طالبان می شود و در دراز مدت توانایی شبه نظامیان برای حملات بیشتر را کاهش می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که اگر چه این راهبرد تاثیر سریع در اوضاع افغانستان ندارد با این حال انتظار می رود طی یک سال آینده بتواند از قدرت فزاینده طالبان در سالهای اخیر بکاهد.

از سوی دیگر ایکنبری سفیر آمریکا در افغانستان که پیشتر تردید خود را در مورد نتیجه بخش بودن اعزام نیروهای بیشتر به این کشور اعلام کرده بود، اظهار داشت که افزایش نیروهای ناتو در افغانستان می تواند به تلاشهای آمریکا برای ایجاد ثبات و بازسازی در این کشور کمک شایانی بکند.

خاطرنشان می شود که طبق راهبرد جدید اوباما تا چند ماه آینده تعداد 30 هزار نیروی دیگر آمریکایی از جمله 5 هزار آموزش دهنده نظامیان محلی، به افغانستان اعزام می شوند. قرار است نظامیان آمریکایی تا سال 2011 کنترل شهرهای افغانستان را به دولت این کشور واگذار کنند.