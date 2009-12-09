نشست "تحولات امنیتی و سیاسی پاکستان" با حضور سفیر این کشور برگزار شد

"محمد بخش عباسی" سفیر پاکستان در ایران در نشست تحولات سیاسی امنیتی این کشور از تلاش رسانه ای خبرگزاری مهر برای ارتقاء روابط تهران-اسلام آباد تشکر کرده و روابط دوجانبه را علیرغم بعضی سوء تفاهمات روبه رشد توصیف کرد.

وی، دولت جمهوری اسلامی پاکستان را در برخورد با گروه تروریستی ریگی قاطع اعلام کرده و این گروهک را فتنه ای ساخته و پرداخته دشمنان تهران و اسلام آباد اعلام کرد.

سفیر پاکستان در ایران از جدیت اسلام آباد در حمایت از فعالیت های هسته ای صلح آمیز تهران در مجامع بین المللی خبر داد و بر پیشرفت مبادلات اقتصادی و فرهنگی دو کشور بویژه تسریع در اجرای خط لوله صلح تاکید کرد.

"پیرمحمد ملازهی" از کارشناسان مسائل پاکستان نیز در این نشست، مشکلات امنیتی ایران در مرزها با پاکستان را ناشی از سرمایه گذاری قدرت ها در مناطق محروم بلوچ نشین ارزیابی کرده و گسترش همکاری های اسلام آباد، کابل و تهران در ایجاد امنیت در این منطقه و بهبود اوضاع مردم این مناطق را راهگشا اعلام کرد.

دکتر " سید وحید ظهوری حسینی"، رئیس بنیاد علمی فرهنگی کوثر در کابل و کارشناس مسائل پاکستان هم در این نشست، نسبت به گسترش حضور نیروهای خارجی در منطقه ابراز نگرانی کرده و درباره همکاری های هرچند ضعیف موجود بین اسلام آباد و واشنگتن هشدار داده و این همکاری ها را در موازنه قدرت به نفع کشورهای منطقه از جمله کابل، اسلام آباد و تهران ندانست.

"محمد رحیم افضلی"، رایزن سابق فرهنگی افغانستان در ایران و کارشناس مسائل پاکستان در نشست مزبور، تولد پاکستان را دارای اهدافی مقدس دانست که تحت تاثیر مکانیسم پیچیده رهبری و تلاش انگلیسی ها برای تاثیرگذاری بر روند حرکت آن قرار گرفته است که می تواند با بهبود روند کنونی، به کشوری تاثیرگذارتر در منطقه و جهان اسلام تبدیل شود.

"محمد مهدی غفاری" از کارشناسان مسائل پاکستان با اشاره به تلاش آمریکایی ها برای نفوذ بر گروه های قدرت در اسلام آباد، این کشور را کشوری مستقل دانست که واشنگتن به بهانه تروریسم و به بهانه تامین امنیت تاسیسات هسته ای آن در جستجوی سلطه بر آن است.

مشروح این نشست به زودی منتشر می شود...