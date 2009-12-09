مخالفت حماس با پیشنهاد اروپا برای تقسیم بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر قانونی مردم فلسطین طرح اروپا برای تقسیم بیت المقدس با هدف از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه را غیرقابل پذیرش دانست.

وی با بیان این که این پیشنهاد بدون در نظر گرفتن خواست نمایندگان فلسطین گرفته شده تاکید کرد که تقسیم بیت المقدس مغایر با آرزوی دیرین فلسطینیها برای بازپس گرفتن این شهر از اشغالگران است.

هنیه که در غزه با خبرنگاران سخن می گفت افزود: این تنها بخشی از کار است و گام دیگر تعیین بیت المقدس بعنوان پایتخت کشور آتی فلسطین خواهد بود.

این در حالی است که طرح مذکور با استقبال تشکیلات خودگردان مواجه شده است. در همین رابطه "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات با رژیم صهیونیستی گفته است که این طرح حائز اهمیت بسیار بوده و می تواند مقدمه ای برای حمایت اروپا از تلاش تشکیل دولت فلسطینی باشد.

گفتنی است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در نشست خود با پیش نویس ارائه شده از سوی سوئد مبنی بر تقسیم بیت المقدس موافقت کردند که این اقدام با واکنش منفی آمریکا مواجه شد.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر تقسیم بیت المقدس میان فلسطینیها و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سرنوشت قدس را فقط باید خود مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی مشخص کنند.