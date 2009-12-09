به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که امروز (چهارشنبه) با حضور علی کفاشیان، مسعود عنایت و روسای کمیته داوران هیئتهای فوتبال در محل آکادمی فوتبال برگزار شد، ضمن هماهنگی برنامه و فعالیتهای کمیتههای داوران استانها با کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سیاستها و خط مشی هیئتها مشخص و بر کاهش نقش اجرایی این کمیتهها تاکید شد.
در این نشست مقرر شد کمیته داوران استانها در پنج محور اصلی نظارت و ارزیابی، چیدمان داوری، آموزش، استعدادیابی و انضباطی در چارچوب استراتژی کمیته داوران فدراسیون فوتبال فعالیت کنند.
در این جلسه مقرر شد دبیران هیئتهای داوری استانها با هماهنگی فدراسیون برنامههای ویژه داوران را سازماندهی کنند.
نظر شما