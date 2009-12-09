  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۳۷

در جلسه ویژه با کفاشیان؛

سیاست‌های اجرایی هیئت‌های داوری استان‌ها مشخص شد

سیاست‌های اجرایی هیئت‌های داوری استان‌ها مشخص شد

در نشست ویژه علی کفاشیان با روسای کمیته داوران هیئت‌های فوتبال سراسر کشور سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی این کمیته‌ها در استان‌ها مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که امروز (چهارشنبه) با حضور علی کفاشیان، مسعود عنایت و روسای کمیته داوران هیئت‌های فوتبال در محل آکادمی فوتبال برگزار شد، ضمن هماهنگی برنامه و فعالیت‌های کمیته‌های داوران استان‌ها با کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سیاست‌ها و خط مشی هیئت‌ها مشخص و بر کاهش نقش اجرایی این کمیته‌ها تاکید شد.

در این نشست مقرر شد کمیته داوران استان‌ها در پنج محور اصلی نظارت و ارزیابی، چیدمان داوری، آموزش، استعدادیابی و انضباطی در چارچوب استراتژی کمیته داوران فدراسیون فوتبال فعالیت کنند.

در این جلسه مقرر شد دبیران هیئت‌های داوری استان‌ها با هماهنگی فدراسیون برنامه‌های ویژه داوران را سازماندهی کنند.

کد مطلب 997546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها