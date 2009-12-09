اعلام جرم علیه مدیر مسئول یک سایت/ دادگاه یکی از متهمان حوادث اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران چهارشنبه شب در این زمینه اعلام کرد که این سایت اخیرا در گزارشی ضمن انتشار مطلبی به مسئولان نظام توهین کرده بود.

این گزارش افزود: با شکایت مدعی العموم در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی تهران ارجاع گردید.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این هشدار داده بود با کسانی که به روسای سه قوه و مقامات کشور توهین کنند، برخورد خواهد شد.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات بهمن احمدی امویی یکی از متهمان حوادث اخیر روز شنبه 21 آذرماه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش رسیدگی به اتهامات متهم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

این گزارش افزود: رسیدگی به اتهامات متهم یاد شده با حضور نماینده دادستان تهران و وکیل متهم انجام می شود.